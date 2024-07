Bollette, i dubbi sul mercato libero 

I dubbi dei consumatori sono stati messi nero su bianco dal Garante: «Le offerte private per le forniture di luce e gas appaiono poco attraenti». Quasi un paradosso per un mercato che avrebbe dovuto godere dei vantaggi della libera concorrenza e per questo di un calo progressivo delle tariffe, stimolato proprio dall’esigenza dei circa 800 operatori attivi di accaparrarsi la fetta più ampia di clienti.

E invece no, il Servizio a tutele graduali (che dal primo luglio ha sostituito quello tutelato dall’Arera) rimane più vantaggioso per la rabbia di migliaia di utenti sardi che in questi mesi sono stati convinti a passare alle compagnie private, allettati da offerte tanto convenienti quanto temporanee.

Futuro

Il fronte dello scontro vede contrapposti da una parte le associazioni dei consumatori che denunciano un contesto anomalo in un mercato libero che di concorrenziale sembra aver poco, e dall’altra i sostenitori del fatto che questo sia solo un fisiologico momento di transizione nel quale la libera concorrenza tra centinaia di compagnie non abbia ancora dato a pieno i suoi frutti.

«La sfera di cristallo non esiste, ma è difficile pensare che nell’immediato futuro il mercato libero possa eguagliare la convenienza media di quello a tutele graduali», spiegano gli esperti di Facile.it. «È comunque altrettanto certo che molte offerte private sono più convenienti. Basta solo cercarle tra quelle disponibili e familiarizzare con le procedure per il cambio operatore».

Insomma, il mercato italiano (e quello sardo in particolare modo) soffre di una “pigrizia culturale” che rende rari, lunghi e difficili i passaggi da una compagnia all’altra. Un’inerzia sulla quale tuttavia molti fornitori privati puntano per non abbassare le tariffe.

Doppio binario

«Per quasi tre anni (marzo 2027 ndr) vivremo un contesto particolare», proseguono gli analisti di Facile.it. «Nel quale “tutele graduali” e “mercato libero” conviveranno. Difficile quindi valutare la vera potenzialità di quest’ultimo, in un panorama in evoluzione che per certi versi confonde il cliente, spesso non in grado di leggere correttamente la propria bolletta e quindi neppure capace di valutare offerte alternative. E per questo motivo spesso invogliato a restare in un mercato a tutele graduali percepito più rassicurante».

Il messaggio che emerge dagli esperti sembra chiaro: «Chi si informa di più è avvantaggiato. Non solo nel cogliere le offerte più interessanti, ma anche nello sfruttare i vantaggi esclusivi del mercato privato: dalle promozioni a prezzo fisso, ai servizi accessori che comprendono potenziali sconti per la fornitura combinata di gas e luce insieme o l’acquisto di caldaie. Tutte opzioni che per molti potrebbero giustificare il passaggio al mercato libero».

Nel mentre la maggioranza scende ancora una volta in campo presentando alla Camera la proposta di legge per istituire la figura del “manager utenze”, un professionista specializzato nel guidare i consumatori nella scelta più vantaggiosa e contrastare il fenomeno dei contratti truffa.

