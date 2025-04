Bollette elettriche, arriva il bonus 

Bolletta del gas più leggera a marzo per i clienti vulnerabili e via libera da aprile al bonus da 200 euro per l'elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro previsto dal Dl Bollette. Sono le novità comunicate dall'Arera. Sul fronte gas, scende di quasi il 10% (9,9% per la precisione) rispetto a febbraio il prezzo del metano per il nuovo cliente tipo - cioè una famiglia con consumi medi di 1.100 metri cubi annui - e si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo.

Reazioni

Un'ottima notizia, commentano i consumatori di Unc e Codacons, calcolando un risparmio annuo di 143 euro ma definendo «una stangata» la somma della spesa annuale del gas a 1.292 euro con la bolletta della luce per un totale di 1.903 euro. Peraltro, osserva Assoutenti, la spesa per una famiglia tipo è più alta di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le associazioni dei consumatori accolgono positivamente il bonus luce avvertendo, però, che non sarà automatico per tutti ma solo per chi riceve il bonus sociale elettrico con un Isee fino 9.530 euro e fino a 20mila euro per le famiglie numerose. Gli altri utenti dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica all'Inps.

Proposte

L'Arera, come consuetudine, comunica il valore aggiornato della materia prima gas entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per marzo, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in deciso calo rispetto a quelle di febbraio, il prezzo della materia prima è pari a 42,52 euro a Mwh per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, cioè gli over 75 anni, chi è in condizioni economicamente svantaggiate (come i percettori di bonus), disabili e chi si trova in una abitazione di emergenza a causa di eventi calamitosi.

Polemica

«Il Movimento difesa del cittadino accoglie con favore l’adozione della delibera. Tuttavia il provvedimento non riesce a rispondere adeguatamente all’emergenza sociale in atto, lasciando irrisolte le solite criticità». Lo segnala una nota dell'associazione dei consumatori, sottolineando che «Arera colma alcune lacune procedurali, ma resta un ostacolo concreto che rischia di escludere proprio le fasce più fragili: l’obbligo di avere un Isee valido per il 2025 tramite la presentazione della Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Troppi cittadini in condizione di disagio economico non sanno nemmeno cosa sia la Dsu né come si compili, e spesso non hanno accesso ai canali digitali o alle informazioni necessarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA