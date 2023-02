Bollette e polemiche, scontro in Consiglio 

«Non esiste nessun contatore idrico negli edifici di proprietà del Comune di Serramanna, anche perché non esisterebbe nessun obbligo in materia». È la risposta del sindaco di Serramanna Gabriele Littera all’interrogazione del consigliere di minoranza Carlo Pahler, che aveva chiesto di conoscere «se gli edifici pubblici di proprietà del Comune hanno un proprio contatore dell’acqua, quali sono le loro matricole e quali sono i consumi espressi in metri cubi degli stessi relativi agli anni 2021 e 2022». Non solo: Pahler interrogava il primo cittadino su come pensa «di intervenire sulle svariate bollette pazze contenenti importi elevati oltre i mille euro relative alle singole utenze idriche residenziali, magari riferite a perdite occulte».

La protesta

I quesiti del consigliere del gruppo Serramanna Futura erano arrivati nel bel mezzo delle polemiche sorte in seguito alla notifica dei consumi del canone idrico per l’anno 2021 (lunghe code al freddo davanti allo sportello municipale per il ritiro delle bollette non consegnate a domicilio) che aveva portato alla luce un numero consistente di fatture anomale sopra i mille euro, con i casi limite della super bolletta da 22 mila euro e una mezza dozzina da 7 mila. «Negli edifici pubblici di proprietà del Comune di Serramanna non risultano installati contatori del servizio e non risultano obblighi di sorta in tal senso», scrive il sindaco Littera nella risposta all’interrogazione della minoranza. Insomma: la domanda sull’esistenza di un’utenza idrica in Comune ha ora una risposta, ma l’interrogativo («Chi paga l’acqua consumata negli edifici comunali?») resta tale. Il Comune, quindi, non paga a se stesso (distribuzione e fatturazione: Serramanna gestisce in proprio il servizio idrico) i consumi degli immobili comunali. Il gettito dal pagamento del canone idrico per il 2021 ammonta a 600 mila euro. In media, ognuna delle 3800 famiglie serramannesi paga 160 euro all’anno per il consumo dell’acqua, ma il caso delle bollette anomale (oltre i mille euro con la punta di 22 mila euro) ha spinto il consigliere Pahler a interrogare sul caso “bollette folli”, ridimensionato però dal primo cittadino.

Il sindaco

«Le bollette superiori ai mille euro per l’annualità 2021 sono poco meno dell’1 per cento delle utenze domestiche, pari a 35 utenti – sottolinea il sindaco – e questa cifra può essere assolutamente considerata fisiologica. In questi casi gli utenti che dovessero ritenere eccessivo l’importo rispetto ai consumi possono chiedere verifica del contatore e se fosse acclarato un malfunzionamento, si procede con una bolletta sostitutiva. Nessuna indulgenza, o quasi, in casi di regolare funzionamento del misuratore, e i consumi sono dovuti a perdite interne. Se si attesta la presenza e soprattutto la riparazione delle perdite è prevista la possibilità di ottenere l’annullamento dei costi di depurazione e fognatura sui consumi oggetto della perdita».