Bollette dell’acqua prescritte in due anni, Comune condannato 

«Le bollette riferite ai consumi idrici del 2018 sono prescritte perché emesse dopo due anni«. Dice questo la sentenza con cui il giudice di pace di Cagliari ha chiuso il procedimento civile sul corrispettivo consumo dell’acqua relativo a un contenzioso insorto tra un cittadino, Alfredo Atzori, ed il Comune di Serramanna.

Il ricorso è il primo accolto in Tribunale, in verità non è il solo contro l’ente che nel 2021 ha inviato ai contribuenti diverse bollette relative al 2018. Nel caso specifico, le ragioni di Atzori sono state accolte dal giudice e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

La vicenda risale al 2021 quando Atzori, ritenendo illegittimo l’addebito di 100 euro relativo al consumo idrico del 2018, tramite l’avvocato Dalmiro Marongiu presentò ricorso chiedendo «l’annullamento della fattura in quanto prescritta». Inoltre priva «dell’integrazione dell’avviso della possibilità di non pagare il consumo idrico per periodi risalenti a più di due anni, in base alle nuove disposizioni sulle prescrizioni».

Il Comune si è difeso intanto sostenendo di far parte «degli enti locali che non rientrano nel perimetro della gestione del servizio affidato ad Abbanoa», precisando poi che «la prescrizione breve biennale si applica unicamente ai consumi riferiti a partire dal gennaio 2020 e non ai cinque anni precedenti». Infine, si fa riferimento alla Carta del servizio del Comune secondo cui «il diritto può essere fatto valere qualora coincida con i sei mesi successivi al consumo». Contestazioni che non hanno convinto il giudice. Dunque la condanna. (s. r.)

