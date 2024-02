Bollette della luce più abbordabili grazie alle aste sull’energia 

Quando martedì l'Arera annuncerà l'esito dell'asta, operatori e tariffe, per la fornitura di energia elettrica a 4,5 milioni di clienti, circa la metà dei 10 milioni rimasti nel regime della maggior tutela, l'effetto concorrenza porterà a costi in calo. Ne è certo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto: «Tutti i partiti erano per la proroga, perché arriva la batosta, perché costerà di più...», ha ricordato parlando dei tentativi di allungare la maggior tutela portati avanti nel decreto energia. Ma alla fine, i fatti saranno diversi: «Io credo che costerà di meno perché si è creata una condizione di mercato dove la concorrenza ha fatto abbassare l'offerta. Dico probabilmente perché il dato ufficiale dovrà darlo Arera». L'annuncio, dopo la gara dell'Acquirente Unico del 10 gennaio, segnerà il passaggio - ha spiegato ancora il ministro, intervistato a Torino alla conferenza organizzativa di Confedilizia - «al mercato a tutele graduali, che è il passo intermedio» per chi con la fine della tutela non ha scelto un operatore del mercato libero: una fase transitoria che porterà dopo «tre anni al mercato libero dei cosiddetti non vulnerabili». E che non provocherà nessun balzo dei costi ma anzi, proprio grazie al meccanismo delle gare, garantirà un ribasso dei prezzi. È un passo avanti - dice Pichetto - : «4,5 milioni di utenti domestici che passano alla fase intermedia per poi arrivare al mercato libero, salva la scelta di passare subito al mercato libero».

