Bollette della luce in calo, ma è caro gas 

«È una questione di tariffazioni diverse», spiega Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, il portale web di comparazione tariffe. «La bolletta dell’energia elettrica è infatti calcolata sulla media dei prezzi delle materie prime dell’ultimo trimestre, mentre quella del gas prende in considerazione solo il prezzo fissato il mese precedente. Quindi il costo della luce ha risentito subito degli ultimi cali delle quotazioni del metano, mentre quello del gas dovrà aspettare la prossima fatturazione per essere in linea con la discesa dei mercati».

Un andamento parzialmente comprensibile per gli utenti che in questi giorni sono stati bombardati da notizie sul crollo delle quotazioni internazionali del metano, materia prima da cui derivano anche i prezzi dell’energia elettrica. Il calo vertiginoso dei prezzi nei mercati perché non ha inciso sui conti finali recapitati alle famiglie?

Sconto e stangata in un colpo solo: i sardi si preparino a ricevere nel 2023 una bolletta a due facce. Sì, perché se si avvereranno le previsioni sulle tariffe energetiche fatte da Nomisma, una delle società più quotate nelle ricerche di mercato e consulenze, per le famiglie dell’Isola ci saranno gioie e dolori con un calo delle fatture della luce del 25% e un contemporaneo aumento del 20% di quelle del gas.

Sconto e stangata in un colpo solo: i sardi si preparino a ricevere nel 2023 una bolletta a due facce. Sì, perché se si avvereranno le previsioni sulle tariffe energetiche fatte da Nomisma, una delle società più quotate nelle ricerche di mercato e consulenze, per le famiglie dell’Isola ci saranno gioie e dolori con un calo delle fatture della luce del 25% e un contemporaneo aumento del 20% di quelle del gas.

Luci e ombre

Un andamento parzialmente comprensibile per gli utenti che in questi giorni sono stati bombardati da notizie sul crollo delle quotazioni internazionali del metano, materia prima da cui derivano anche i prezzi dell’energia elettrica. Il calo vertiginoso dei prezzi nei mercati perché non ha inciso sui conti finali recapitati alle famiglie?

«È una questione di tariffazioni diverse», spiega Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, il portale web di comparazione tariffe. «La bolletta dell’energia elettrica è infatti calcolata sulla media dei prezzi delle materie prime dell’ultimo trimestre, mentre quella del gas prende in considerazione solo il prezzo fissato il mese precedente. Quindi il costo della luce ha risentito subito degli ultimi cali delle quotazioni del metano, mentre quello del gas dovrà aspettare la prossima fatturazione per essere in linea con la discesa dei mercati».

Preoccupazione

Il doppio destino delle bollette di luce e gas non tranquillizza associazioni di consumatori e rappresentanti di imprese. «Se dovessero trovare conferma le previsioni, il forte ribasso della luce equivarrebbe a un risparmio su base annua pari a 432 euro a famiglia sulla bolletta dell’elettricità», spiega il Codacons. «Al contrario, il rialzo del gas porterebbe a una spesa annua pari a 2.072 euro a famiglia».

Assoutenti è ancora più catastrofista: «Famiglie e imprese italiane andranno incontro ad una stangata sul gas senza precedenti, con le tariffe che si impenneranno proprio in occasione dell’aumento dei consumi. Ciò dimostra come sia più che mai necessario rafforzare il ruolo dello Stato nella gestione del settore energetico, perché l’energia è un bene primario e, in quanto tale, deve passare in mani pubbliche».

Coldiretti rincara la dose: «La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno».

Futuro

«Sul futuro andamento dei prezzi di luce e gas nel 2023 pesano numerose incognite», conclude il Codacons. «Dopo il clima mite delle ultime settimane, l’arrivo del freddo nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe far schizzare al rialzo le quotazioni del gas, con effetti sull’aggiornamento tariffario mensile di Arera. Occorrerà poi capire se e come sarà attuato il price cap varato dall’Europa, meccanismo sulla cui reale efficacia si nutrono molti dubbi».

Polo si mostra invece ottimista: «Le tariffe nel secondo trimestre del 2023 sono destinate a calare, sia perché le temperature miti ci aiuteranno a limitare i consumi, sia perché le famiglie hanno ormai compreso come ottimizzare la spesa evitando costosissimi sprechi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata