Bollette comunali per l’acqua, mezzo milione di euro di incasso 

Poco più di 500mila euro e 3.981 bollette emesse: sono i numeri del canone idrico del 2024, messo in riscossione dal Comune di Serramanna in questi giorni. I dati emergono dall’atto di approvazione della lista di carico (l’elenco degli utenti chiamati a versare e l’importo richiesto) del servizio idrico relativo al 2024 firmato dalla dirigente del servizio Finanziario e Tributi.

«Il Comune di Serramanna – si legge nell’atto – continua nella gestione ordinaria del servizio idrico integrato, non avendo ancora provveduto alla definizione del passaggio al gestore Abbanoa Spa: prendiamo atto delle letture dei contatori dell'acqua per i consumi relativi al periodo gennaio-dicembre 2024». Da qui la formazione ed elaborazione del relativo ruolo che presenta queste risultanze: 3.891 bollette, 312.167,42 euro per i consumi acqua potabile, 176.264,47 euro per il servizio di depurazione e fognatura, e 31.485,24 euro per altre componenti tariffarie imposte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Totale complessivo, al netto delle somme concesse a titolo di bonus idrico agli eventi diritto, 503.953 euro. Con la bollettazione relativa al canone idrico del 2024, e con la prossima, prevista entro l'estate e che prevede la riscossione del canone idrico del primo semestre 2025, il Comune di Serramanna si porta a regime in materia di riscossione delle somme dovute per i consumi di acqua potabile. Un’inversione di tendenza, rispetto al passato recente, che in 4 anni ha visto l’emissione di bollette per 7 anni complessivi. (i. pil.)

