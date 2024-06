Bollette, che confusione «Prorogare la fine del mercato tutelato» 

Tutto come previsto, dai catastrofisti. A meno di una settimana dall’addio definitivo al mercato dell’energia tutelato dal Garante il settore vive una delle fasi più concitate e confuse di sempre. Dal primo luglio infatti milioni di utenti che non hanno ancora scelto un operatore privato per la fornitura di elettricità passeranno obbligatoriamente al Servizio di tutele graduali, un mercato gestito da compagnie che hanno vinto però gare apposite e che quindi dovranno garantire tariffe fisse e condizioni contrattuali attualmente più convenienti, lo sostengono molte associazioni dei consumatori, di tante altre proposte dagli operatori privati.

Confusione

Il tempo però stringe, considerato che da luglio chi viene servito dal mercato libero non potrà più passare a quello a tutele graduali. Ecco perché, per correre ai ripari, da una parte del Governo arriva la proposta di un ennesimo rinvio dei termini di scadenza. Ipotesi appoggiata da più di una sigla in difesa dei consumatori. In prima fila da settimane c’è il deputato leghista Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera e responsabile Fisco del Carroccio che propone non solo di spostare la fine del mercato tutelato il prossimo 31 dicembre, ma anche di concedere il ritorno da quello libero al servizio a tutele graduali fino al 2027.

Gli ostacoli però non mancano. Lo stesso Governo, infatti, ha fino a ora respinto la richiesta sia perché le gare per assegnare le forniture in regime di tutele graduali si sono già concluse. La fine del mercato tutelato poi è passaggio obbligatorio per poter accedere ai fondi del Pnrr. Inoltre, le richieste della Lega sarebbero di fatto un’intromissione sui compiti dell’Arera che gestisce la transizione.

Appello

Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, ne è convinto da tempo: non ci sono le condizioni per obbligare migliaia di sardi ad affidarsi a un mercato privato che non ha mai garantito i benefici della libera concorrenza. Per di più le famiglie dell’Isola sono “accerchiate” da offerte private senza avere piena coscienza dei pro e i contro di una scelta che dal primo luglio sarà irreversibile. «In Italia sono 28 milioni gli utenti domestici che sono serviti nel mercato libero e che sulla carta avrebbero il diritto di rientrare nel mercato tutelato per poi transitare nel Servizio tutele graduali con tariffe molto più convenienti e condizioni contrattuali certe. Non lo sanno e al momento non gli è stata fornita una adeguata ed efficace informazione per poter esercitare questo loro legittimo diritto».

Controcorrente

Giuliano Frau, esce in parte dal coro: «Basta proroghe, c’è stato tutto il tempo necessario per portare a termine una transizione che ci chiede l'Unione europea. Se siamo arrivati a questo punto è solo colpa dell’Arera, il garante, che non è riuscito a informare adeguatamente i consumatori dando solo indicazioni confuse e troppo complesse per un pubblico spesso non abituato alla tecnologia. Ben venga invece l’ipotesi di estendere lo spazio temporale per far eventualmente tornare dal mercato privato a quello a tutele graduali i clienti insoddisfatti. Sarebbe un ottimo compromesso che porterebbe un po’ di luce in tutta questa confusione».

