Bollette, beffa d’aprile: «Dopo i tagli alle tariffe nuovi rincari del 22%» 

Per i consumatori quindi i ribassi delle materie prime non avranno praticamente effetti sui portafogli. Ecco perché le associazioni in difesa dei cittadini si sono mobilitate per lanciare un appello all’Esecutivo e tentare di disinnescare una potenziale bomba sociale.

Una voce aggiuntiva che peserà fino al 22% sulle prossime bollette, tale quindi da superare il taglio del 17% previsto per le tariffe del gas del prossimo mese e azzerare di fatto quello del 25% stimato per le fatture elettriche del prossimo trimestre.

La gioia è durata pochissimo. Neanche il tempo di festeggiare il taglio delle tariffe su luce e gas che per le famiglie sarde è infatti già pronta la beffa di primavera. L'allarme arriva dalle associazioni regionali dei consumatori, le poche a non scordarsi che da aprile, a meno di un provvedimento dell’ultimo minuto da parte del Governo, torneranno in fattura gli oneri di sistema, ovvero i costi fissi statali tagliati dal 2021 proprio per venire incontro alle famiglie travolte dal caro energia.

La gioia è durata pochissimo. Neanche il tempo di festeggiare il taglio delle tariffe su luce e gas che per le famiglie sarde è infatti già pronta la beffa di primavera. L'allarme arriva dalle associazioni regionali dei consumatori, le poche a non scordarsi che da aprile, a meno di un provvedimento dell’ultimo minuto da parte del Governo, torneranno in fattura gli oneri di sistema, ovvero i costi fissi statali tagliati dal 2021 proprio per venire incontro alle famiglie travolte dal caro energia.

Una voce aggiuntiva che peserà fino al 22% sulle prossime bollette, tale quindi da superare il taglio del 17% previsto per le tariffe del gas del prossimo mese e azzerare di fatto quello del 25% stimato per le fatture elettriche del prossimo trimestre.

Vantaggi annullati

Per i consumatori quindi i ribassi delle materie prime non avranno praticamente effetti sui portafogli. Ecco perché le associazioni in difesa dei cittadini si sono mobilitate per lanciare un appello all’Esecutivo e tentare di disinnescare una potenziale bomba sociale.

Stangata

Non a caso gli oneri di sistema rappresentano in bolletta una delle voci di spesa più onerose, dopo quelle per la “Materia prima” e il “Trasporto e Gestione del contatore”. La questione è però molto più indigeribile agli occhi delle associazioni dei consumatori: «Stiamo assistendo alla stessa beffa subita con le accise dei carburanti», dice Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum. «I costi delle materie prime calano, ma per il cittadino il salasso non cambia per colpa di tasse anacronistiche e inutili».

In effetti, scorrendo le varie voci che compongono gli oneri di sistema non manca lo stupore: ci sono infatti “Incentivi alle fonti rinnovabili”, “Agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia”, “Promozione dell’efficienza energetica”, “Oneri per lo smantellamento delle centrali nucleari” e persino “Agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario”. «Prelievi assurdi sulle tasche dei sardi», ribadisce Vargiu. «A cui quasi certamente lo Stato non potrà rinunciare per esigenze di bilancio».

Rabbia

Andrea Pusceddu, di Federconsumatori, mostra tutto il proprio disappunto: «È una storia già vista. Le bollette si gonfiano subito quando le materie prime rincarano, ma non vengono tagliate altrettanto tempestivamente quando i costi scendono. I prezzi aggiornati del gas, per esempio, non giustificano le attuali tariffe. Ecco perché sarebbe giusto aspettarsi un altro anno di taglio degli oneri di sistema».

Monica Satolli, dell’Unione nazionale consumatori Sardegna, non ha dubbi: «Se non si rinnovano gli sconti sulle bollette si profilerà una stangata che manderà in tilt i bilanci delle famiglie». Satolli punta il dito anche su un'altra emergenza imminente. «Dal primo aprile associazioni e condomini dovranno passare al mercato libero dell’energia. Un mercato che si è rivelato ancora una giungla tutt’altro che conveniente».

Da qui l’appello unanime sposato anche da Assoutenti: «Una mancata proroga dell’azzeramento degli oneri farà salire già da aprile le bollette, vanificando del tutto le riduzioni delle tariffe registrate nell’ultimo periodo. Per questo chiediamo al Governo di convocare al più presto un tavolo con i consumatori, al pari di quanto fatto con i carburanti. È infatti necessario prevenire una nuova impennata delle bollette operando sulla tassazione, per non vanificare la riduzione delle tariffe registrata nell'ultimo periodo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata