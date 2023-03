Bollette alle stelle:  per le società sportive stanziati 20mila euro 

Non solo risorse per biblioteca, palazzo comunale, manutenzione straordinaria del mercato civico e mense scolastiche, nell’ultima variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale, dopo il sì in Giunta nelle scorse settimane: ci sono anche i contributi per lo sport, 20mila euro per aiutare le società sportive alle prese con gli aumenti in bolletta.

Tutti d’accordo, tranne una parte del centrodestra che si è astenuta. «La variazione presenta sicuramente risorse importanti e come gruppo eravamo pronti a votare a favore», il commento di Michele Pisano, di FdI. «Purtroppo però, non possiamo dichiararci soddisfatti delle modalità attraverso cui sono state previste le risorse per le associazioni sportive», ha aggiunto, «già in sede di bilancio avevamo previsto un emendamento per rimpinguare il capitolo specifico e distribuire i contributi attraverso bandi e criteri certi. Prendiamo atto che però sono già pervenute domande senza che alcun criterio sia stato né previsto né adeguatamente comunicato», ha concluso Pisano. «Non c’è ancora alcuna decisione», la risposta del sindaco Graziano Milia, «sono arrivate semplicemente delle richieste di ristoro per quanto riguarda le spese energetiche, le valuteremo così come terremo conto di altre istanze che dovessero arrivare in Comune. Non c’è nessun bando al momento e lo faremo quando avremo più risorse a disposizione, e seguendo esattamente la stessa procedura adottata sinora per le iniziative culturali». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA