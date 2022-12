Bolletta raddoppiata, il Comune corre ai ripari 

Un milione e 200mila euro in più in bolletta per il canone dell’energia elettrica. Una spesa extra per il Comune di Selargius, tanto da ricorrere ad una variazione di bilancio urgente - votata durante l’ultima riunione del Consiglio comunale - per evitare un debito che l’amministrazione rischiava di trascinarsi al prossimo anno. «Una cifra prudenziale legata all’aumento del canone per l’illuminazione pubblica e degli edifici comunali», ha spiegato il sindaco Gigi Concu nell’aula di piazza Cellarium. «Ora tratteremo con l’azienda per decidere come ripartire l’incremento del costo, ma stiamo anche studiando un piano energetico con fonti rinnovabili su scala comunale, magari implementando il fotovoltaico negli edifici di proprietà del Comune».

Bollette raddoppiate

Un aumento dovuto ai rincari sul costo dell’energia elettrica. E che per Selargius si traduce in 100mila euro in più in bolletta ogni mese. «Sino allo scorso anno pagavamo 40mila euro mensili», ha spiegato il sindaco in Consiglio, «nel 2022 il costo è più che raddoppiato». Tutto dovuto alla situazione generale, alla quale la società con la quale il Comune ha stipulato a suo tempo un progetto per la fornitura dell’energia elettrica ha dovuto adeguarsi. «Negli anni scorsi è capitato anche di maturare degli utili, ora l’unica speranza è che le controversie internazionali cessino e i costi inizino a scendere», ha aggiunto Concu. Al centro del contratto stipulato con Engie anni fa la manutenzione e la sostituzione di pali e luci, il canone per l’illuminazione pubblica e i consumi effettivi. «Esiste un coefficiente calcolato a livello europeo che determina il costo medio dell’energia elettrica», ha spiegato il sindaco, «e questo è il risultato, un problema che riguarda tutti i Comuni».

Ripartire le spese

Trattative in corso per ripartire i costi arrivate alle stelle. «Era necessario prima approvare la variazione per non incorrere in un debito fuori bilancio», ha ribadito il sindaco, «dopodiché apriremo un tavolo per contrattare con l’impresa sulla ripartizione di questo aumento di spesa».