Bolletta dell’acqua da incubo 

Quarantaquattromila euro per l’acqua consumata in una casa di 48 metri quadri. Non è un errore di stampa ma la cifra shock che Maria Antonella Baire e suo marito Paolo Pala si sono visti recapitare da Abbanoa lo scorso 24 giugno. Una bolletta da capogiro – 44.517,21 euro per l'esattezza – che ha fatto tremare i polsi alla famiglia di Capoterra, tre persone in tutto (padre, madre e figlia), che può contare su una sola entrata stabile: lo stipendio da operaio del Tecnocasic dell’uomo. Il quale trascorre gran parte della giornata fuori casa. La moglie, invece, lavora saltuariamente. Un caso destinato a far discutere, che si aggiunge alla lunga lista di contestazioni mosse al gestore idrico sardo.

Il racconto

«È un incubo, guardiamo la bolletta ogni giorno», ammettono i coniugi Pala. Quel 24 giugno resterà impresso nella loro memoria come un giorno da dimenticare. «Ho seriamente rischiato di svenire», racconta ancora scossa Antonella, mentre stringe tra le mani il documento di Abbanoa. «È la bolletta di un anno di consumi, un vero e proprio salasso rispetto ai 250 euro che ricevevamo di solito». La donna scuote la testa mentre elenca i numeri che non tornano: «Siamo in tre in famiglia, una casa di pochi metri quadri, neanche un giardino da innaffiare. Noi paghiamo ma solo ciò che abbiamo effettivamente consumato». Poi aggiunge con amara ironia: «Con una cifra tale avrei preferito comprare un'altra casa».

Paolo ha le idee chiare sulla possibile origine del problema: «Credo proprio che sotto il livello del suolo, qualche tubatura sia saltata. In casa abbiamo controllato ovunque: non c'è nessuna perdita». La routine quotidiana rende ancora più inspiegabile quella cifra astronomica: «Io – dice l’uomo – faccio la doccia sul luogo di lavoro e la sera sto a casa di mia madre per badare a lei. È come se qui vivessero due persone, è una cifra inspiegabile».

Il ricorso e le comode rate

La famiglia non è rimasta con le mani in mano: dopo l'amara scoperta ha immediatamente presentato ricorso all'Arera e sostituito il contatore. «Il tecnico che ha fatto la lettura ci ha consigliato di cambiarlo», raccontano i coniugi: «Ci ha spiegato che girava all'impazzata anche chiudendo tutti i rubinetti». Poi la beffa finale: «Per la sostituzione ci hanno addebitato ulteriori 100 euro».

Dal gestore idrico è arrivata una risposta che ha lasciato la famiglia perplessa se non addirittura indignata. «Sono stati gentili», ironizza Antonella: «Ci hanno comunicato che possiamo pagare in tre comode rate da 15mila euro l'una». Un commento amaro che sintetizza il sentimento di sconforto e rabbia di fronte a una proposta che non tiene minimamente conto della disponibilità della famiglia.

Incarico a un legale

Lungi dall'arrendersi, Antonella e i suoi familiari hanno deciso di procedere con una pratica legale. Assistiti da un avvocato, stanno cercando di fare chiarezza su una vicenda che presenta più ombre che luci. «Noi siamo disponibili a collaborare – sottolinea la donna – però non possiamo personalmente scendere sottoterra a verificare cosa è successo. Qualcuno ci aiuti».

«Le letture – fa sapere Abbanoa – sono corrette e calcolate sul consumo effettivo certificato. In questi casi, però, diamo la possibilità ai clienti di presentare un reclamo per perdita occulta. Le perdite occulte sono quelle che avvengono all'interno delle abitazioni e quindi di competenza degli utenti. Assieme al reclamo deve essere presentata la documentazione che certifichi la presenza di queste perdite o una relazione di un idraulico intervenuto per ripararla, oppure una documentazione fotografica. In queste situazioni, la bolletta viene ricalcolata utilizzando la media dei consumi precedenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA