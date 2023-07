Bollani: «Curre curre a ti cambiare per venire ai concerti nell’Isola»  

C'è un uomo solo al piano, ma è come fossero dieci perché è talmente eclettico e ha un repertorio così vasto che può permettersi il lusso di modificare la scaletta ogni serata e persino farsi suggerire i bis dal pubblico. «A fine concerto chiedo agli spettatori cosa vogliono sentire e faccio un medley. E mi diverto perché posso passare da Beethoven a Heidi». Stefano Bollani non è certo preoccupato per il tour de force in Sardegna con tre date consecutive: il 9 agosto a Lo Quarter (Alghero) per l'anteprima del XXV Festival Abbabula delle Ragazze Terribili, il 10 a Neoneli per il Festival Dromos e l'11 agosto all'Arena Fenicia di Sant'Antioco per Festartes, il nuovo contenitore culturale del festival Sulky Jazz.

«Ma quale fatica! Anzi, sono contento perché così sto più da voi in Sardegna».

Il pianista e compositore milanese vanta una sterminata conoscenza musicale grazie alla sua curiosità e alle decine e decine collaborazioni, ma soprattutto conosce benissimo i linguaggi: dalla radio al teatro, dai live ai programmi televisivi. In coppia con la moglie Valentina Cenni ha anche vinto il premio Flaiano nel 2021 per “Via dei Matti n°0”, programma di Rai3 diventato un cult perché in 25 minuti condensa ottima musica con grandi ospiti e fa anche divulgazione.

A proposito di tv, ci sarà una terza edizione?

“Sì, Rai3 ci ha appena dato il via libera e sono contentissimo perché in "Via dei Matti n°0” ci divertiamo e così possiamo passare tanto tempo insieme».

I sottopancia con gli autori dei brani e le curiosità sono il valore aggiunto insieme all'interazione con Valentina, concorda?

«Quei sottopancia li abbiamo pensati come degli spunti per gli spettatori per approfondire quello che visti i tempi del programma accenniamo con leggerezza e velocità. Quanto a Valentina, è un continuo scambio: ho fatto le musiche per un suo spettacolo e un cortometraggio, lei si è occupata del progetto grafico dell'ultimo album. E poi Valentina mi ha dato calore, ecco perché nel programma mi sento a casa».

Un brano sardo che l’ha colpita?

«Difficile ricordare i titoli ma nella seconda stagione ho invitato i Tenore di Orosei e li ho trovati potenti. Meravigliosa poi la collaborazione col violoncellista Ernst Reijseger per due lavori del regista Herzog. In quel caso il canto antico sardo unito al suono del violoncello creava una cosa nuova, in quel caso 1+1 fa 3».

Cosa bisogna aspettarsi dai concerti sardi di “Piano solo”?

«Prenderò spunto da “Blooming” l'ultimo disco, con brani miei. Ci sarà anche la musica del film “Il pataffio” di Francesco Lagi, che mi ha consentito di vincere il David di Donatello come migliore colonna sonora. Poi non so, perché in genere la scaletta la costruisco la sera stessa e per i bis mi affido alle richieste del pubblico».

Lo slogan di Bollani per invitare gli spettatori allo spettacolo?

«Come direbbe il mio caro amico Benito: picca su caddu, curre curre a ti cambiare per venire al concerto».

