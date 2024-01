Bolelli-Vavassori, un sogno sfumato 

Melbourne. Una favola senza happy end quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio all'Australian Open e sfuma così l'obiettivo “italian job” nel primo slam stagionale, che oggi si chiude con Sinner-Medvedev. Nella finale di Melbourne il bolognese ed il torinese, al terzo Slam come coppia, hanno ceduto 7-6, 7-5, in un'ora e 39 minuti di partita, al 43enne indiano Rohan Bopanna e all'australiano Matthew Ebden, che da lunedì prossimo sarà la coppia n.1 al mondo. Incredibile traguardo per il “vecchio” Bopanna che non smette di stupire scrivendo la storia del tennis, il più anziano sul trono da quando esiste il ranking Atp.

Sabalenka bis

La bielorussa Aryna Sabalenka si è invece confermata regina del singolar femminile. Nella finale giocata a Melbourne la numero 2 del ranking Wta ha sconfitto la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h16' di gioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA