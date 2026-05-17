Bolelli e Vavassori nella storia 

Roma. Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono la storia. Mai a Roma aveva trionfato una coppia tutta italiana nel doppio maschile. Neanche i mitici Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola nel 1960, che furono sconfitti in finale. Ci riescono adesso i due azzurri che superano lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos al supertiebreak: 7-6 6-7 10-3 il punteggio finale. L’albo d’oro del doppio maschile degli Internazionali riportava, finora, i nomi di qualche italiano sparsi qua e là, ma solo in coppia con colleghi stranieri: l’ultimo era stato Omar Camporese, nel 1991, in coppia con Goran Ivanisevic. Tra le donne, invece, già cinque coppie azzurre avevano sollevato il trofeo a Roma: le ultime, Sara Errani e Jasmine Paolini lo scorso anno. «Era il nostro sogno, vincere a Roma è incredibile, l'emozione è simile a vincere una Coppa Davis. Ora ci manca uno Slam», a cui sono andati vicini tre volte, dice Bolelli.

Le lacrime

Per Bolelli e Vavassori è il secondo titolo Masters 1000 in poco più di un mese, dopo che il successo di Miami era stato dedicato al papà di Bolelli che avrebbe perso la vita pochi giorni dopo. Ed è ricordando lui che Bolelli non trattiene le lacrime. «Mio papà? In qualche modo ci ha visto, era con noi. Veniva sempre, quest'anno non c’è ma c'è in un'altra forma», dice «È un onore condividere il campo con Andrea che mi sta allungando la carriera. Io provo ad andare avanti perché qualche annetto ce l'ho ancora: spero ci toglieremo altre soddisfazioni», aggiunge. «Scrivere il nostro nome sull'albo del torneo è una cosa inimmaginabile», gli fa eco Vavassori. «Il pubblico ci ha trascinato dal primo giorno, in questo momento ama il tennis e sono molto felice. Titolo Slam? Noi cerchiamo di vincere ogni torneo, il doppio è spesso un gioco che si decide sugli episodi. Abbiamo realizzato un sogno e ce lo godiamo, quando vinci questi tornei ti viene ancora più voglia di lavorare», aggiunge.

Reazioni

«Il tennis italiano continua a regalarci pagine di storia e motivi di autentico orgoglio nazionale. La straordinaria vittoria di Bolelli e Vavassori segna un traguardo senza precedenti e infrange un tabù», scrive il ministro dello Sport Andrea Abodi su X. «È un successo che premia talento, determinazione, armonia e spirito di squadra, valori che questi due straordinari atleti rappresentano con serietà e passione, dentro e fuori dal campo. A Simone e Andrea la riconoscenza e le congratulazioni per aver scritto una nuova, bellissima pagina dello sport italiano, consegnando alla nostra nazione un'altra impresa da ricordare».

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