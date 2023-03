BoJo si difende  «Mai mentito»  

Londra. Ha giurato sulla Bibbia e poi ha dichiarato: «Non ho mentito alla Camera dei Comuni». Boris Johnson alla resa dei conti finale sul Partygate, lo scandalo che ha contribuito alle sue dimissioni da premier l'anno scorso ed è una pesante ipoteca sulla sua carriera politica e sull'aspirazione di tornare al vertice del partito conservatore. L'audizione davanti alla commissione bipartisan di Westminster che sta conducendo l'inchiesta per stabilire se l'attuale deputato Tory abbia ingannato i parlamentari con le sue dichiarazioni quando era primo ministro sullo scandalo dei party organizzati a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid. Johnson ha ammesso di aver «fuorviato» con le sue ricostruzioni la Camera dei Comuni, negando però di averlo fatto in modo deliberato e avventato.

