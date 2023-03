Boi segna e replica a Saura  E la Ferrini pareggia a Nuoro 

Nuorese 1

Ferrini 1

Nuorese (4-3-3) : Scarcella; Peana, Puddu, Tiddia, Rantoucho, Animobono (40’ st Piriottu), Demurtas (30’ st Di Nardo), Spina (40’ st Loi), Dem, Cocco, Saura. In panchina Cocozza, Loi, Durantini, Mastio, Di Nardo, Piriottu, Moro, Aru, Solinas. Allenatore Picconi.

Ferrini (4-3-3) : Manis; Piselli (24’ st Mudu), Pisano (24’ st Cogoni), Boi, Aresu (30’ st Argiolas), D’Agostino (24’ st Rostand), Atzei, Bonu, Camba, Usai, Podda(30’st Murgia). In panchina Daga, Mudu, Carta, Cogoni, Del Prete, Saba, Argiolas, Rostand, Murgia. Allenatore Pinna.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 6’ Saura, 11’ st Boi.

Note : ammoniti Tiddia, D’ Agostino, Spina, Atzei. Recupero 1' pt-6' st.

Nuoro. Pareggio in casa per la Nuorese che continua a coltivare il sogno della salvezza.Partono in grande spolvero i barbaricini che trovano l’1-0 al 6’con Saura. Gli ospiti reagiscono all’11’ con Piselli ma nessuno raccoglie il suo cross.Ci prova Usai al 16’ ma Scarcella agguanta la sfera. La Nuorese guida il gioco e Cocco cerca il raddoppio al 30’ ma il tiro è deviato e ancora al 43’ con Manis che si rifugia in angolo. Nella ripresa insistono i barbaricini al 9’ con Demurtas che non trova la deviazione decisiva. Pareggio ospite all’11’: fatale l’incertezza di Scarcella e Boi in rovesciata fa 1-1. Brivido per Manis fuori dai pali al 16’ ma Cocco non trova la porta. Ci prova Rostand con un destro al 27’ e Scarcella respinge. Mischia in area ospite al 38’ ma Saura non trova il guizzo.

