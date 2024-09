boi e lecca sbloccano la ferrini 

Ferrini 2

San Teodoro 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Fredrich, Bonu, Boi, Mancusi (46’ st Montisci); Serrau (18’ st Serra), Carboni, Scioni; Dore (28’ pt Alexandre); Piroddi (32’ st Lecca), Caddeo. In panchina Monni, Atzei, Atzori, Pusceddu, Manca. Allenatore Pinna.

San Teodoro (3-5-2) : L. Melis; Pandiani, Muzzu, Giagheddu; M. Melis (32’ st Pirina), Mannoni, Molino (8’ st Pala), S. Saggia (40’ pt Di Nardo), Mauro; Mastromarino (14’ st Santoro), Ruzzittu. In panchina Deiana, Moro, A. Saggia, Spano, Bassu. Allenatore Malu.

Arbitro : Belingheri di Lecco.

Reti : nel primo tempo 2’ Boi, nella ripresa 40’ Lecca.

Note : ammoniti Carboni, M. Melis, Scioni, Mancusi, Santoro, Mannoni, Serra, Pala, Malu.

Un gol in avvio e uno in chiusura danno alla Ferrini la prima vittoria stagionale. I cagliaritani si impongono sul San Teodoro grazie alla seconda rete di fila del difensore Boi e al primo sigillo in Eccellenza del giovane attaccante Lecca, classe 2006, preso in estate dal Carbonia e appena entrato.

La partita

Un minuto e mezzo ed è già 1-0: angolo da sinistra di Serrau e gran stacco di testa di Boi, al secondo gol in sette giorni dopo quello all’Ossese. Primo tempo quasi tutto della Ferrini, vicina al 2-0 al 7’ su tiro di punta di Piroddi messo in angolo da Luca Melis e al 13’ con un tocco sotto di Carboni a scavalcare il portiere salvato da Pandiani sulla linea. Sugli sviluppi di una punizione al 19’ bella conclusione di Serrau di poco alta. Un minuto dopo lo stesso giocatore ci riprova col sinistro e scheggia il palo. Su un angolo, al 35’, Bonu gira al centro e Caddeo manda alto.

La ripresa

Nella ripresa cresce molto il San Teodoro, che inizia a rendersi pericoloso dalle parti di Manis. Al 22’ Santoro servito in area calcia col destro ma Fredrich devia ed è provvidenziale per impedire a Ruzzittu di concludere in rete. Un minuto dopo mischia da corner per la Ferrini e Luca Melis nega il 2-0 di testa a Caddeo. Dall’altra parte calcia bene Mauro trovando l’opposizione di un avversario. Su una punizione battuta rapidamente alla mezz’ora, Scioni viene liberato sulla sinistra ma il suo pallonetto va sulla traversa. Il San Teodoro sfiora più volte l’1-1, la Ferrini regge e al 40’ raddoppia con Lecca (in campo da 3’) che, servito davanti a Luca Melis, chiude i conti con una conclusione centrale.

