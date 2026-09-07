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La quarta edizione
08 settembre 2026 alle 00:35

“Boghis in Armonia” a Villa Sant’Antonio,  Ruinas, Laconi, Pau  

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Una piazza di pietra quando scende la sera, un’antica domus de janas immersa nel silenzio, un bosco attraversato dall’acqua, un sentiero che racconta la storia di un territorio. È in questi luoghi, tra Ruinas, Villa Sant’Antonio, Laconi e Pau che da venerdì a domenica prenderà il via la quarta edizione del festival internazionale di musica “Boghis in Armonia”, organizzato dal Coro Ghentiana di Ruinas, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Andrea Puddu. La rassegna proseguirà e si concluderà nel mese di dicembre.

Tre giornate, presentate da Roberto Tangianu, nelle quali la musica non sarà semplicemente ospitata dal territorio, ma diventerà parte integrante del paesaggio in una sorta di grande teatro diffuso che attraverserà l’Alta Marmilla e il Barigadu, mettendo in dialogo la tradizione corale polifonica sarda con la musica pop e le tante culture musicali.

Sul palco, nei luoghi più iconici del territorio, saliranno artisti di rilievo del panorama sardo, nazionale e internazionale. Insieme ai padroni di casa del Coro Ghentiana di Ruinas ci saranno Le Balentes, Moses Concas, il Coro Brenta di Tione di Trento, il gruppo vocale tedesco Amita di Lipsia, Claudia Aru, Roberto e Dante Tangianu, i Tenores di Orosei Antoni Milia, Bumblebee Maze e Gavino Murgia, in un programma capace di passare dalla forza ancestrale della voce alla ricerca musicale contemporanea.

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