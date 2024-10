Boes e Merdules in scena a New York 

Per la prima volta le maschere barbaricine sono approdate al Columbus day di New York, dove lo scorso lunedì, i veri protagonisti sono stati i Boes e Merdules dell’associazione “Sos Bezzos”.

Per il gruppo, sbarcato nella Grande Mela con il progetto “Italea-Turismo delle Radici” e al Centro coordinamento maschere italiane, una vetrina di rilievo, dopo anni di tournée fra Italia ed Europa. A guidare la delegazione, il presidente Fabrizio Arre, insieme al sindaco Franco Saba e l’assessore alla Bilancio Salvatore Madeddu.

Per “Sos Bezzos” acclamati dalla folla lungo la Fifth Avenue, l’abbraccio di decine di emigrati sardi. «Sono passati anni da quella riunione tra amici nel garage di ziu Tanu. Proprio lì naque l'associazione Sos Merdules Bezzos de Otzana. Chissà se avrebbero mai immaginato che la loro associazione un giorno si sarebbe ritrovata a New York», ha commentato sui social il gruppo, dedicando la tappa ai padri fondatori. Soddisfatto anche il sindaco: «È stata un’occasione unica per promuovere le nostre tradizioni. A Ottana la cultura va avanti con forza e determinazione».

