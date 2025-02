Boes e Mamuthones volano in Giappone 

Dopo il successo per l’inserimento tra i carnevali storici d’Italia, Mamoiada e Ottana si preparano a conquistare il Giappone, partecipando all’Expo 2025 di Osaka del 3 maggio, in cui saranno protagoniste le maschere antropologiche italiane. Nell’evento promosso dall’Unione Nazionale delle Proloco (UNPLI) l’Associazione Boes e Merdules ottanese, insieme al gruppo dei Mamuthones e Issohadores della Proloco mamoiadina, rappresenterà l’Isola nell’importante vetrina mondiale, con un incontro all’ambasciata italiana di Tokyo già dal 30 aprile.

Identità

E mentre le due comunità barbaricine si preparano alle tappe del Carnevale identitario, fra le due associazioni, impegnate in più trasferte nazionali e internazionali si respira un clima di grande orgoglio: «Siamo fieri - dice Fabrizio Puggioni, vicepresidente dell’Associazione Boes e Merdules - per questa straordinaria opportunità che ci vedrà protagonisti. Abbiamo accolto con vivo piacere l’invito giunto in questi giorni da parte del presidente dell’Unpli sarda, Raffaele Sestu, che è risuonato per tutti noi come una bellissima sorpresa». E aggiunge: «Saremo presenti con una piccola rappresentanza, insieme al nostro sindaco Franco Saba e al presidente della Proloco, Sandro Carboni, portando alti i colori del nostro paese e accompagnando gli amici giapponesi alla scoperta delle nostre danze, puntando a creare un ponte col Giappone». Anche Andrea Canneddu, presidente del Gruppo dei Mamuthones e Issohadores della Proloco, esprime «soddisfazione per questo grande tassello che contribuirà a promuovere ancor più l’immagine del nostro paese e delle sue maschere nel mondo. Stiamo programmando la partenza e siamo all’opera per capire da quanti componenti sarà formata la nostra rappresentativa, ma ci saremo e sarà una grande emozione raccontare agli amici giapponesi di Mamoiada e del nostro territorio».

Orgogliosi

Per questo Canneddu, guarda all’Expo come «una grande vetrina, dove tutto il sistema Paese sarà protagonista. Sono state tante le trasferte internazionali di questi anni e sapere che dopo il Carnevale storico di Venezia varcheremo l’Oceano è un motivi di gioia per tutti noi». Attesi per i prossimi giorni, gli ulteriori dettagli della tappa nel paese del Sol Levante, col grande lavoro dell'Unpli sarda : «Stiamo completando i termini della partecipazione che sta impegnando tutta l'Unpli nazionale: questo è il punto più alto per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra cultura - dice Raffaele Sestu, presidente Unpli Sardegna – La tappa giapponese fa parte di un progetto più ampio, in piena sinergia col Ministero dei beni culturali e l'Anci. A giorni convocheremo una conferenza stampa sul territorio».

