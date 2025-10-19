Boeing danneggiato in alta quota 

los angeles. I piloti di un Boeing 737 Max della United Airlines in volo da Denver a Los Angeles sono stati costretti ad un atterraggio d’emergenza dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha riportato ferite ad un braccio. Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l’aereo, ma dato che l’impatto è avvenuto a un’altitudine di 36mila piedi molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali. Alcune immagini pubblicate su X mostrano i danni significativi all’intero parabrezza, insieme a un evidente punto di impatto nell’angolo in alto a destra. Non si escludono comunque altre ipotesi come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento raro a quell’altitudine). Se si dovesse stabilire che sono stati detriti spaziali a causare l’incidente, avvenuto giovedì, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.

