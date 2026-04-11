Boeddu: «Serve un compromesso» 

«Non si può perdere di vista il valore dell’area industriale di Pratosardo con i suoi occupati, con gli investimenti fatti da giovani imprenditori che hanno scelto di rimanere a vivere qui». Dopo l’assemblea di venerdì sera la presidente della commissione consiliare Attività produttive, Gabriella Boeddu, rilancia il dialogo con gli operatori che insistono perché sia il Comune a gestire il futuro dell’area di Pratosardo, anziché il Consorzio industriale provinciale. «Il Comune non ha la forza necessaria», spiega il sindaco Emiliano Fenu agli imprenditori riuniti venerdì sera. Una linea che agli operatori non piace proprio. «È una decisione complessa, ma dobbiamo individuare una soluzione che possa accontentare tutti», sottolinea Boeddu con diplomazia.

Il caso

La vicenda è senz’altro difficile da sbrogliare perché c’è la delibera consiliare del 2022 che dà il via libera al passaggio della Zir al Comune. La strada alternativa venuta fuori negli ultimi tempi porta al Consorzio industriale provinciale di cui, però, il Comune di Nuoro non fa parte. E allora per consentire l’ingresso è necessaria una modifica allo statuto del Cip che va approvata dalla Regione. Ipotesi emersa nei giorni scorsi durante l’incontro in città con l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, pronto ad accogliere l’eventuale modifica. Il percorso, comunque, non sarebbe immediato. «Siamo in una fase di interlocuzione», sottolinea perciò Boeddu, esponente dei Progressisti che siede anche nel Consiglio provinciale. «L’amministrazione comunale non è in grado di farsi carico di Pratosardo ma è altrettanto vero che il Cip deve prevedere delle modifiche allo statuto perché il Comune di Nuoro possa entrare». Una linea di apertura che lascia intravedere sensibilità diverse nella maggioranza.

Mediazione

«Stiamo sollecitando una soluzione che possa essere di compromesso per venire incontro agli operatori», sottolinea Boeddu. «Faremo altri incontri», aggiunge col pensiero alla Camera di commercio, al tavolo permanente e alla stessa commissione consiliare alle Attività produttive. Sembra, invece, tramontata l’ipotesi di mettere in piedi un ente ad hoc che si occupi direttamente dell’area di Pratosardo. Un partenariato pubblico-privato appare in salita, come resta da capire quale possa essere la via percorribile per la mediazione, capace di accontentare gli imprenditori e rispettare le esigenze del Comune. «Siamo ancora in fase di ascolto e di interlocuzione», conclude Boeddu pensando ai prossimi incontri.

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