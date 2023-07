Boe rosse in tutte le spiagge dell’isola  

Nelle spiagge di Carloforte sono state sistemate le boe rosse per delimitare l’area di 200 metri dalla battigia riservata ai bagnanti, limite che le imbarcazioni non possono oltrepassare.

L’amministrazione comunale ha dato incarica ad una ditta di sommozzatori che, con il supporto della Guardia Costiera, ha posizionato i segnali rossi nelle acque davanti alle spiagge dell’isola. «Un’installazione necessaria per garantire la massima sicurezza ai bagnanti che frequentano le nostre spiagge - dice l’assessore ai Servizi tecnologici e alla gestione del territorio Gianni Verderosa - la presenza delle boe rosse sottolinea visivamente il limite di 200 metri dalla battigia che le imbarcazioni devono rispettare, a tutela della sicurezza della balneazione per i bagnanti». Le boe sono state sistemate a La Caletta, Giunco- Seccagno, Guidi, Girin, Isola Piana, Geniò- Lucaise, Bobba, Punta Nera.

Intanto sull’isola di San Pietro continua la pulizia delle spiagge, avviata a maggio. «Stiamo procedendo con frequenza regolare perché tenere le spiagge pulite e accoglienti è uno dei nostri obiettivi principali per la stagione estiva - dice l’assessore Verderosa - effettuiamo la pulizia in spiaggia con il mezzo meccanico dove ciò è possibile per la conformazione dell’arenile, mentre nelle altre spiagge più piccole procediamo con la pulizia manuale». (a. pa.)

