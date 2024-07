Body cam per la polizia locale 

Body cam sugli agenti della polizia locale e sistema implementato con telecamere di lettura targhe, telecamere riposizionabili e droni. Sono solo alcune delle novità introdotte con il regolamento per la disciplina della videosorveglianza per la sicurezza urbana di Nuoro che entrerà in vigore tra dieci giorni. Il documento, approvato dal commissario Giovanni Pirisi, recepisce il regolamento UE e la direttiva europea che disciplinano le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso ai dati personali dei sistemi di videosorveglianza. Il regolamento consente il coinvolgimento di privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su strade pubbliche, previa valutazione di idoneità dei dispositivi alle finalità di sicurezza urbana. Le immagini potranno essere conservate per un periodo di almeno 7 giorni, termine che potrà essere esteso su richiesta dell'autorità giudiziaria.

L'attuale sistema di videosorveglianza in città conta su 110 telecamere, e il Comune ora con più efficacia potrà garantire vivibilità e decoro della città.

