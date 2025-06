Body building,  Puliga campione 

È gonnesino il nuovo campione europeo di Body buliding natural: Maurizio Puliga, 39 anni, ingegnere informatico, ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione europea Icn che si è svolta in Repubblica Ceca.

«Dopo vent’anni di lavoro fuori, sono tornato nella mia terra – racconta – ho cominciato ad allenarmi in questa disciplina, “natural” in quanto senza utilizzo di sostanze dopanti e ho partecipato alle prime gare». Una passione che ha dato i suoi frutti: dopo un anno di qualifiche nazionali, in cui spicca in particolare il risultato al Rimini Wellness (bronzo nel fitness model open e quinto posto nel body building altezza/peso), ha ottenuto il via libera per il campionato europeo dove ha guadagnato il gradino più alto del podio nella categoria fitness model open. ( a. pa. )

