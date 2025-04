Body building, i trionfi di Elisabetta Baire 

Elisabetta Baire, 23 anni, di Capoterra, entra nella storia del bodybuilding sardo: è la prima atleta dell’isola a conquistare la prestigiosa Pro card della Ifbb, la Federazione internazionale di fitness e bodybuilding. Al Braywick leisure centre di Londra, Baire ha vinto il premio dopo un serrato confronto con alcune delle migliori atlete europee e mondiali, staccando così il pass per entrare nel mondo delle professioniste. Un risultato straordinario, a poco più di un anno dall’inizio della sua carriera agonistica.

Ora Elisabetta può sognare in grande: il prossimo obiettivo è la qualificazione per il Mister Olympia, massimo appuntamento mondiale della disciplina. Nei prossimi giorni, insieme al suo coach Fabrizio Liparoti, Baire ufficializzerà i programmi per la nuova stagione: «Ringrazio chi mi ha sempre supportata». (m. p.)

