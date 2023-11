Body building, a Cristiana Pilia uno dei titoli da Miss Universo 

Cristiana Pilia è la nuova Miss universo Cibb 2023. Quarantadue anni, di Tortolì, è stata eletta domenica scorsa a Firenze dopo i due secondi posti nel Miss Universo Wabba in Spagna. Nell’occasione si è aggiudicata anche il tesserino da professionista. «Un anno di sacrifici, seguendo piani nutrizionali e di allenamento del mio compagno di vita Franco Dente, nutrizionista e preparatore atletico, hanno dato i massimi frutti nonostante gli impegni di lavoro come personal trainer e familiari». Le competizioni di fitness racchiudono vari target estetici: si sono fatte strada numerose altre categorie, sia nel maschile che nel femminile. «Una persona può, col lavoro in palestra, plasmare il proprio corpo a proprio piacimento», aggiunge Pilia.