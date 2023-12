Bocconi avvelenati per i cani: «Il responsabile verrà rintracciato» 

Bocconi sospetti in via Nazionale e scatta l’allarme tra i quartuccesi: «vogliono avvelenare cani e gatti». A denunciare l’accaduto sono gli stessi padroni, vigili e attenti per l’incolumità dei propri animali. Sui social mettono in guardia gli altri proprietari di cani e gatti. Pare che qualche cagnolino, ingerendo le polpette, sia morto.

Purtroppo non è la prima volta che a Quartucciu qualcuno prova ad avvelenare gli amici a quattro zampe, un’azione che periodicamente si ripresenta in diverse zone della città, destando rabbia e indignazione: «Una polpetta è stata trovata in piazza Crocifisso, davanti all’ambulatorio del dottor Vitiello. Davanti a tanta cattiveria resto senza parole», commenta Dolores Spiga.

«Purtroppo anche io ho avuto queste segnalazioni e queste tristi notizie», afferma il consigliere di maggioranza, Ninni Piludu, che invita i suoi concittadini a prestare molta attenzione quando escono a fare la passeggiata con i loro cani. E poi si rivolge all’autore del grave gesto: «Stia attento il responsabile o i responsabili in quanto si tratta di reato penale. Faremo di tutto per risalire all’autore».

