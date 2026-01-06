Bocconi avvelenati con topicida lasciati vicino al parco giochi  

Bocconi di carne mischiati con sostanze tossiche, probabilmente veleno per topi o lumachicidi. Sistemati sul marciapiede e destinati ai gatti e ai cani che si aggirano nella zona di Santa Lucia, a pochi metri dall’antica chiesetta del XVI secolo. Chi le ha sistemate è riuscito a colpire nel segno: poco più avanti al punto dove sono state lasciate le esche avvelenate è stata trovata la carcassa di un gatto. Un gesto vile e pericoloso. Di fronte alla chiesa di Santa Lucia è presente un parco giochi per bambini (interdetto ai cani) ma chi ha sistemato le esche non si è preoccupato delle possibili conseguenze per gli uomini e per l’ambiente. L’ennesimo episodio di inciviltà e di violenza nei confronti degli animali che si registra a Dolianova nonostante le campagne di sensibilizzazione portate avanti negli ultimi mesi dalle associazioni animaliste dopo lo shock provocato lo scorso febbraio dall’uccisione di Tigro, il gatto bruciato vivo e morto dopo 20 giorni di atroci sofferenze in una clinica per animali. Un fatto rimasto impunito nonostante una taglia di mille euro offerta dal deputato Ugo Cappellacci per individuare i responsabili. Ora il nuovo brutto episodio: chi ha preparato le esche lo ha fatto in modo consapevole sfidando la legge che, per i responsabili di violenze sugli animali, prevede pene severe, recentemente inasprite con la modifica dell’articolo 544 ter del codice penale: da sei mesi a due anni di reclusione e multe che possono arrivare fino a 30mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA