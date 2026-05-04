Bocciodromo quasi ultimato: pronto entro la fine del mese 

Sono in dirittura d’arrivo i lavori del nuovo bocciodromo di San Sperate, in via Marianna Serra. Un’opera pensata e avviata dalla giunta Collu, antecedente a quella attuale, quasi dieci anni fa. L’allora amministrazione decise di dismettere lo stabile di via Risorgimento, che per decenni aveva ospitato la società bocciofila, per creare una nuova struttura nella zona di Santa Suja. L’area, che ospita anche il centro polisportivo in ristrutturazione, era stata individuata per creare una connessione tra impianti sportivi. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse finanziarie, i lavori furono presto abbandonati, lasciando l’opera incompiuta.

Il progetto fu poi ripreso dall’attuale amministrazione, guidata da Fabrizio Madeddu: il completamento delle opere non terminate era stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale. L’anno scorso sono stati stanziati 280mila euro per completare il bocciodromo, di cui circa 180mila per i lavori. Gli interventi sono ripresi in ottobre e hanno interessato l’esterno, dove è stato realizzato uno spazio con nuovi spogliatoi.

Ora i lavori sembrerebbero quasi completati: in questo mese, assicura il sindaco, la ditta incaricata installerà gli infissi e procederà con le ultime rifiniture. Nelle prossime settimane sarà montato il nuovo campo, ultimando l'opera.

Un risultato importante, secondo il sindaco Madeddu: «Gli interventi nel settore sportivo hanno in primis un'importanza sociale. Siamo soddisfatti di aver mantenuto la promessa terminando una delle incompiute».

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