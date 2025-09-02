VaiOnline
Sant’Antioco.
03 settembre 2025 alle 00:30

«Bocciodromo non omologato, vado via» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bocce ferme a Sant’Antioco. Il presidente della bocciofila che nella cittadina lagunare è quasi un’istituzione, con 35 iscritti adulti e 12 ragazzi, si dimette per protesta. Vitaliano De Gasperi, 79 anni, ha rassegnato le dimissioni perché il bocciodromo, da quando è nato, non è omologato e col passare degli anni, non si ottengono le risposte sperate per avere una struttura in grado di poter ospitare non solo gli allenamenti ma anche le gare ufficiali di campionato. «Campionati di seria A, B e C - dice Vitaliano De Gasperi - che abbiamo dovuto disputare fuori, sostenendo noi le spese. Per tutta risposta, mi dicono con insistenza che la mia presenza ostacolerebbe un preciso impegno del sindaco e del Comune, per omologare la struttura e renderla dunque più funzionale alle esigenze della bocciofila. Sono presidente da 16 anni, ci hanno sempre fatto promesse, ma fino ad oggi la realtà è che possiamo fare tutto ciò che non è ufficiale». In pratica, tornei, memorial e altre iniziative, ma non campionati.

La storia

Disinteresse da parte del Comune? «La realizzazione del bocciodromo ha attraversato diversi problemi tra cui il fallimento della ditta che lo realizzò - dice il sindaco Ignazio Locci - nel 2017 l’opera era incompiuta e chiusa. Abbiamo concluso l’opera e consegnato le chiavi per poterlo utilizzare e giocare. Nello studio della pratica per l’omologazione sono emerse diverse carenze documentali, dovute proprio alla storia dei lavori. Occorre comunque dire che la struttura è in piena sicurezza. Se sarà possibile poi avere le certificazioni antincendio allora procederemo a concludere le procedure di omologazione. Sono state impegnate le risorse per farlo a favore della Federazione bocce, ormai da diverso tempo». La chiamata in causa della Federazione bocce e le dimissioni del presidente della Bocciofila saranno gli elementi necessari ad ottenere l’omologazione? «Io lo spero - dice Vitaliano De Gasperi - così qualcuno la smetterà di dire che è la mia presenza a creare questo disinteresse. Se le mie dimissioni servono a raggiungere l’obiettivo, bene. Sarà il vice presidente Gianni Cardia a guidare il gruppo fino alle elezioni. Nel frattempo, speriamo che qualcosa e soprattutto qualcuno, si muova».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia