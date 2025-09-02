«Bocciodromo non omologato, vado via» 

Bocce ferme a Sant’Antioco. Il presidente della bocciofila che nella cittadina lagunare è quasi un’istituzione, con 35 iscritti adulti e 12 ragazzi, si dimette per protesta. Vitaliano De Gasperi, 79 anni, ha rassegnato le dimissioni perché il bocciodromo, da quando è nato, non è omologato e col passare degli anni, non si ottengono le risposte sperate per avere una struttura in grado di poter ospitare non solo gli allenamenti ma anche le gare ufficiali di campionato. «Campionati di seria A, B e C - dice Vitaliano De Gasperi - che abbiamo dovuto disputare fuori, sostenendo noi le spese. Per tutta risposta, mi dicono con insistenza che la mia presenza ostacolerebbe un preciso impegno del sindaco e del Comune, per omologare la struttura e renderla dunque più funzionale alle esigenze della bocciofila. Sono presidente da 16 anni, ci hanno sempre fatto promesse, ma fino ad oggi la realtà è che possiamo fare tutto ciò che non è ufficiale». In pratica, tornei, memorial e altre iniziative, ma non campionati.

La storia

Disinteresse da parte del Comune? «La realizzazione del bocciodromo ha attraversato diversi problemi tra cui il fallimento della ditta che lo realizzò - dice il sindaco Ignazio Locci - nel 2017 l’opera era incompiuta e chiusa. Abbiamo concluso l’opera e consegnato le chiavi per poterlo utilizzare e giocare. Nello studio della pratica per l’omologazione sono emerse diverse carenze documentali, dovute proprio alla storia dei lavori. Occorre comunque dire che la struttura è in piena sicurezza. Se sarà possibile poi avere le certificazioni antincendio allora procederemo a concludere le procedure di omologazione. Sono state impegnate le risorse per farlo a favore della Federazione bocce, ormai da diverso tempo». La chiamata in causa della Federazione bocce e le dimissioni del presidente della Bocciofila saranno gli elementi necessari ad ottenere l’omologazione? «Io lo spero - dice Vitaliano De Gasperi - così qualcuno la smetterà di dire che è la mia presenza a creare questo disinteresse. Se le mie dimissioni servono a raggiungere l’obiettivo, bene. Sarà il vice presidente Gianni Cardia a guidare il gruppo fino alle elezioni. Nel frattempo, speriamo che qualcosa e soprattutto qualcuno, si muova».

