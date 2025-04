Bocciodromo, finalmente il terzo campo 

Il bocciodromo di Santa Suja attende un'apertura ufficiale da quasi tre anni. Ora forse ci siamo: via libera in Consiglio comunale all'affidamento della struttura che si prepara ad accogliere i tanti sportivi del paese, in attesa dei lavori che porteranno alla realizzazione del terzo campo. Un affidamento classificato “privo di rilevanza economica”, come specificato anche durante il Consiglio comunale. Ma che cosa significa? «Le strutture comunali si distinguono sulla base del fatto che l'eventuale affidamento sia o meno remunerativo per il Comune», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu. «Nel caso degli impianti sportivi comunali si tratta di servizi di interesse generale. In questo caso una si parla di una concessione strumentale del bene pubblico».

Il ruolo

Insomma il bocciodromo ha un valore di rilevanza sociale, prima che economico: permette di praticare uno sport e crea aggregazione sociale nel paese. Per questo il primo cittadino aggiunge: «La copertura dei costi non è data di sicuro dalla tariffa di utilizzo dei campi, quanto da un processo di autofinanziamento delle associazioni sportive: contributi dei soci, sponsor, ma anche vendita di bevande e snack in loco». Per il via al bando ad evidenza pubblica ora dovrebbe essere una questione di settimane.

La situazione

Quella del bocciodromo è una partita aperta da anni: la società paesana ottiene da tempo ottimi risultati ma si ritrova a giocare in un campo, quello storico di via Risorgimento, non a norma per il livello. Si parla di una squadra di serie AB, con tanti riconoscimenti. Il nuovo bocciodromo può andar bene per le competizioni regionali, ma «servirebbe un terzo campo per le competizioni nazionali», come spiegato nel 2023 all'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili. Per questo, dopo l'inaugurazione del 2022, non ci fu comunque una vera e propria apertura. La struttura è stata utilizzata per alcuni allenamenti, anche di recente, ma sempre per brevi momenti nel tempo.

Il finanziamento

I fondi per il terzo campo sono stati trovati intanto, circa 280mila euro, ma nell'attesa dell'avvio dei nuovi lavori, ora l'amministrazione vuole procedere all'affidamento. «Il fatto che riusciamo a mandare a bando il bocciodromo dimostra il nostro impegno verso le realtà sportive del paese», chiude il sindaco. E nonostante i dissapori precedenti anche i consiglieri del gruppo “San Sperate tradizione e futuro” hanno votato a favore. «Stavolta ci inviterete all'inaugurazione?», hanno chiesto dall'opposizione in un momento di leggerezza. La maggioranza ha replicato di considerarsi «già invitati». La speranza è che l'argomento torni in Consiglio solo per l’annuncio del lieto fine della vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA