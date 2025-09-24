Bocciodromo, apertura vicina 

Il nuovo bocciodromo di San Sperate si prepara finalmente ad accogliere i suoi gestori: dopo la manifestazione d’interesse di qualche settimana fa, il Comune ha scelto l’associazione sportiva dilettantistica Bocciofilo risorgimento. Si tratta di un affidamento temporaneo della durata di sei mesi, prorogabile per altri sei, che potrebbe finalmente dare nuova vita a una struttura il cui concepimento risale ormai a quasi quindici anni fa.

Era il 2011, quando fu commissionata la progettazione dell’opera per un importo di circa 400mila euro: un corpo palestra, due piste da gioco operative, spogliatoi, bar, servizi igienici e uffici. Nel progetto erano previsti anche un terzo campo, una gradinata per gli spettatori e un’area dedicata ai giudici, ma queste parti non potranno essere attivate nell’immediato. Tra il 2014 e il 2021 la realizzazione ha incontrato problemi di tipo burocratico: come spiegò l’allora sindaco Enrico Collu, «il progetto iniziale comprendeva erroneamente una striscia di terreno non di proprietà comunale. È stato necessario raggiungere un accordo con i proprietari, frazionare l’area e stipulare un atto, operazioni che hanno richiesto tempo». Nel 2022 subentra l’attuale sindaco Fabrizio Madeddu, che decide di convertire la struttura in tipo B, includendo quindi anche il terzo campo, previsto già dal progetto originario.

Negli anni il bocciodromo ha subito episodi di vandalismo, con qualche vetro rotto, ma la società sportiva ha comunque potuto svolgervi allenamenti, raccogliendo risultati importanti a livello regionale e nazionale. La necessità degli atleti di allenarsi con continuità ha portato il Comune a decidere per la gestione temporanea dell’immobile.

«Si tratta di un affidamento temporaneo», spiega il sindaco Madeddu: «L’obiettivo è far convivere gli atleti con gli operai impegnati nei lavori: le operazioni sul terzo campo non saranno invasive e gli allenamenti potranno continuare senza interferenze. Alcuni interventi interesseranno anche gli spogliatoi, sempre senza ostacolare le attività». Secondo Madeddu, il bocciodromo, pur essendo stato utilizzabile negli anni in maniera non continuativa, non riceveva richieste di utilizzo regolare: «Per questo – conclude – abbiamo scelto una concessione che permetta agli sportivi di crescere e migliorare grazie alla struttura». L’auspicio è che l’affidamento possa rappresentare un nuovo punto di partenza e di stimolo per la società e per i giocatori.

