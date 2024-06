Bocciature eccellenti, le urne cambiano il volto della politica cagliaritana  

La vittoria di Massimo Zedda – che da sindaco per la terza volta rispedisce il centrodestra all’opposizione – mette fine a una stagione politica tutta cagliaritana. Sono uscite di scena eccellenti, per ragioni diverse, quelle decretate dal voto dell’8 e 9 giugno.

Nanni Lancioni, 429 preferenze, l’uomo più vicino all’ex governatore Christian Solinas, proprio dopo la mancata rielezione alle Regionali di febbraio aveva deciso di ricandidarsi in Comune. Invece il Psd’Az, al 2,32%, non ha conquistato nemmeno un seggio, lasciando Lancioni fuori da Palazzo Bacaredda. E come lui anche Maurizio Porcelli (471 voti), altro politico di lungo corso, e Maika Aversano (37), l’ex Dg dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro, sponsorizzata proprio da Lancioni.

Il numero più alto di big non rieletti lo ha raccolto Sardegna al centro 20venti, che per le Amministrative ha fatto “campagna acquisti”, ma è stata anche scelta come pista di atterraggio da chi a questo giro ha cambiato casacca politica. Chiusi i seggi, niente riconferma per Alessandro Balletto (506 preferenze) e Roberta Perra (120), ex consiglieri del gruppo “Solinas presidente”. Fuori dalla nuova assemblea civica pure Gabriella Deidda (468), l’assessora uscente che ha scaricato il Psd’Az come il suo mentore politico Gianni Chessa. Non ce l’hanno fatta nemmeno Sandro Fadda (157), ex sardista; Francesco Lippi (300), amministratore unico di Carbosulcis; Aurelio Lai (407), ex Udc; Andrea Piras (92), il leghista pentito.

Una doppia bocciatura non manca in casa FdI: a bocca asciutta è rimasto intanto Toto Sirigu (331 preferenze), storico dell’associazione Caravella di via San Gregorio Magno, sostenuto dal gruppo dell’ex sindaco Paolo Truzzu, incluso il neo consigliere regionale Corrado Meloni. Con i Fratelli d’Italia non è stata eletta neppure Maria Antonietta Martinez che nel 2016 fu la candidata sindaca di M5S, poi si è avvicinata politicamente all’assessore uscente Alessio Mereu (lui sì, riconfermato). Urne amare anche per i Riformatori: in Comune non arriveranno né Giorgio Cugusi (269), altro nome noto della politica cittadina, né Gabriella Massidda (260), prima segretaria generale della Regione. In Alleanza Sardegna elezione mancata per l’ex assessore Andrea Floris (630).

Dalla CiviCa 2024 di Giuseppe Farris non torneranno in municipio Ettore Businco (210 voti) e Marcello Piras (285). Il primo, ex vice prefetto, fu assessore nella Giunta di Emilio Floris; il secondo, eletto nel 2019 con i Riformatori, ha poi abbracciato la causa del gruppo “Solinas presidente”. Era alla guida della commissione Mobilità.

Sul fronte opposto, non ritorna in Comune, da alleato di Zedda, Paolo Casu (287), che ha corso nella civica Cagliari avanti. Sempre dentro il Campo largo, il voto di una settimana fa non ha premiato l’ex consigliera regionale Carla Cuccu (100), ex Cinque Stelle approdata in Orizzonte Comune. Idem Lino Bistrussu, bandiera di Fortza Paris. Nella nuova Assemblea civica non ci sarà neanche Franciscu Sedda (18 preferenze), fondatore della lista A Innantis, fresco di nomin a nello staff tecnico della presidente Todde come esperto della lingua sarda.

