Bocciatura per due parchi eolici 

Due bocciature dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr in pochi giorni per altrettanti progetti di impianti eolici tra Carbonia e Iglesias. «Parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di parco eolico “Carbonia”», firmato da Luigi La Rocca, capo dipartimento della Soprintendenza speciale.

Si tratta del parco eolico da 7 pale, nelle campagne tra Bacu Abis e Cortoghiana con cavidotti alla sottostazione di Gonnesa, proposto dall’Enel Green Power che vorrebbe produrre 42 megawatt di energia rinnovabile per un impianto a idrogeno a Sarroch. L’impianto interessa diverse aree classificate agricole nei piani urbanistici comunali di Carbonia e Gonnesa. Sono diverse le criticità sollevate dalla Soprintendenza, tra cui l’impatto cumulativo di tutti i progetti già presentati nel territorio e il possibile stravolgimento del paesaggio da agricolo in industriale, fino a paventare l’abbandono dei medaus. Rispetto ai medaus, tutelati dal Ppr, «alcuni aerogeneratori sono posizionati a distanze esigue che riverberano anche sulla dimensione sociale, per la perdita di riconoscimento identitario ed il conseguente abbandono da parte delle comunità insediate».

L’altra bocciatura dalla Soprintendenza speciale, Ministero della Cultura, riguarda il “Parco eolico di Carbonia”, proponente l’Iberdrola Renewables, che ha ottenuto un parere tecnico istruttorio negativo. Il progetto prevede 11 pale tra Carbonia e Iglesias, con cavidotti verso la sottostazione di Nuraxi Figus, per una potenza da 66 megawatt. «L’area del progetto nonché tutto il Sulcis Iglesiente è interessato da un’inedita concentrazione di proposte di impianti alimentati da Fer, tanto da prospettarsi una sostituzione del paesaggio agrario e minerario storico a vantaggio di un paesaggio industriale», scrive la Soprintendenza speciale. E ancora, non mancano i rilievi di natura archeologica. «Il progetto - si legge nel documento - ricade in un’area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai tre chilometri dai beni sottoposti a tutela». In entrambi i progetti bocciati dalla Soprintendenza speciale del Pnrr tra le criticità c’è anche l’incidenza negativa delle turbine che potrebbero ostacolare gli interventi d ispegnimento degli incendi con mezzi aerei.

