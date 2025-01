Bocciato l’ecocentro per 30mila abitanti 

Bocciata la variante al Piano urbanistico comunale approvata nel 2022 che permetteva i lavori di realizzazione di un ecocentro per la raccolta di rifiuti nei pressi dell’Asse Median\o, tra via dei Valenzani e viale Ciusa. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di alcuni residenti contro il Comune, riformando la sentenza del Tar Sardegna che aveva spianato la strada al progetto che doveva servire 30mila abitanti.

La vicenda

A presentarsi davanti al Consiglio di Stato sono stati i proprietari di alcuni immobili di una palazzina di via dei Valenzani, tutti difesi dall’avvocato Antonello Rossi. La vicenda risale al febbraio 2017, quando il Comune aveva approvato il quadro generale degli ecocentri prevedendo di realizzarne cinque, uno dei quali da piazzare «tra l’asse Mediano, viale Ciusa e via dei Valenzani, in zona baricentrica tra la Municipalità di Pirri e il quartiere Fonsarda». L’idea dell’amministrazione (assistita dalla legale Francesca Frau) era quella di realizzare il punto per la raccolta dei rifiuti («frazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di provenienza domestica e non domestica») per complessivi 30mila abitanti proprio in prossimità della palazzina. Per autorizzare l’impianto, il 20 luglio 2022 il Consiglio comunale aveva deliberato una variante al Puc, dopo l’adozione del progetto di fattibilità del 2 marzo precedente.

Il ricorso

Dopo la bocciatura del ricorso da parte del Tar Sardegna, otto residenti hanno deciso di appellarsi al Consiglio di Stato che ha dato loro ragione, annullando gli atti impugnanti. In particolare i ricorrenti avevano contestato che la variante approvata dall’assemblea civica fosse stata erroneamente qualificata come «non sostanziale», visto che «un’ampia porzione dell’area interessata dall’ecocentro ricadrebbe nella fascia di rispetto stradale». A preoccupare i giudici amministrativi d’appello è il fatto che «la variante comporti senz’altro un aumento del carico insediativo», nonostante il Tar avesse ritenuto l’opposto. Questo perché l’impianto, studiato per servire i quartieri vicini (30mila abitanti), avrebbe comunque attirato a sé un traffico continuo, anche di mezzi pesanti, che non può «ritenersi irrilevante».

Il piano

E sul futuro del progetto? Il Consiglio di Stato ha chiarito che «l’amministrazione potrà, sussistendone i presupposti, riesercitare il potere» di scelta su dove collocare l’ecocentro, «ma nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla presente decisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA