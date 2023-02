Bocciato il progetto per rifare la rete idrica cittadina 

Non è stato premiato dall’ammissione ai finanziamenti del Pnrr il progetto da 2,5 milioni di euro con il quale la Domusacqua intendeva efficientare l’obsoleta rete idrica di Domusnovas. La sostituzione delle dorsali principali e la divisione della rete in 5 distretti erano il fulcro del progetto, uno stralcio di quello complessivo da 11 milioni, che è stato respinto per mancato raggiungimento dei limiti di punteggio. Solo Abbanoa in Sardegna è stata premiata dal finanziamento (di quasi 54 milioni) giacché il requisito rilevante era la lunghezza delle reti di distribuzione. I 36 chilometri di quella domusnovese non sono bastati per centrare l’ammissione. Sui social non sono mancate ironie e lamentele che l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba respinge con fermezza: «Anche se respinto, il progetto torna utile per i prossimi bandi che saranno promossi da Egas e Ministero per le Infrastrutture. Allo stesso Dicastero abbiamo presentato, nell’ottobre scorso, il medesimo progetto, aspettiamo con fiducia la pubblicazione della graduatoria». Intanto sono imminenti i cantieri nella rete idrica in quattro vie dell’abitato. I lavori sono permessi da un finanziamento dell’Egas da 400 mila euro che è eredità dell’esecutivo di Massimo Ventura.

