Bocciato il progetto del parco eolico “Sud Iglesiente” 

Troppo alte le 7 pale eoliche del parco Sud Iglesiente, 210 metri d’altezza che farebbero svettare gli aerogeneratori alterando l’equilibrio del paesaggio: è una delle motivazioni che ha portato la Soprintendenza nazionale per il Pnrr ad esprimere parere tecnico istruttorio negativo al parco che Sorgenia Renewables vorrebbe realizzare nelle campagne tra Iglesias, Villamassargia, Siliqua e Musei.

L’analisi

Sette pale eoliche per una potenza complessiva di 43 megawatt integrata da un sistema Bess di accumulo da 15,75 megawatt. La Soprintendenza nazionale per il Pnrr ha dato parere tecnico istruttorio negativo. Il no arriva per questioni paesaggistiche innanzitutto. «Le strutture di eccessiva altezza, 210 metri - si legge nel documento - rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dell’impianto da lunga distanza». Ancora, dice la Soprintendenza, «la realizzazione dell’impianto comporterebbe un impatto significativo in quanto l’incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l’equilibrio paesaggistico». Non mancano i riferimenti agli aspetti archeologici. «L’impianto ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti», si legge. Tra le testimonianze citate, numerosi nuraghi ma anche resti medievali e il castello di Gioiosa Guardia.

Villaperuccio

Intanto, nel Sulcis, si sta sollevando una nuova polemica sempre a tema “eolico”. C’è infatti il rischio che, se la necropoli di Montessu verrà inserita nel patrimonio dell'Unesco, probabilmente chi potrà godere di una vista panoramica mozzafiato potrebbe farlo all’ombra di enormi pale eoliche. Non troppo distante da questo sito di grande interesse archeologico, infatti, ai piedi della diga di Monte Pranu, è stato redatto un progetto che prevede l'installazione di 10 pale eoliche. Ciascuna di esse misurerà un altezza massima di 200 metri ed un rotore del diametro di 162 metri. Sono scaduti i termini per presentare le osservazioni al progetto della Sardaeolica Srl e tra gli abitanti di Villaperuccio c'è enorme preoccupazione in quanto la zona Magai-Monte Pranu è un paradiso ambientale ed archeologico. «La località è ricca di nuraghi, domus de janas e tombe dei giganti. Immersi nell'acqua del lago vi sono resti di un insediamento risalente al neolitico ed oltre, visibili distintamente nei periodi di siccità quanto il lago è asciutto – spiega l’ex guida di Montessu Beppe Locci. E Dino Madeddu, ambientalista, aggiunge: «Un parco eolico da queste parti sarebbe uno scempio senza precedenti: la questione andrebbe sottopostola ad un referendum popolare». L'installazione delle pale eoliche a ridosso del lago di Monte Pranu, una delle zone umide più importanti d'Europa, viene vista da tanti come «una grave minaccia per la biodiversità e la sopravvivenza delle specie avifaunistiche rare, tutelate e a rischio estinzione», sottolinea Francesca Francesconi, esperta della materia. Il sindaco d Villaperuccio Marcellino Piras, taglia corto: «Non sono pervenute osservazioni in merito al progetto dell'impianto. L’autorizzazione per questo genere di opere è in capo al ministero dell'Ambiente e l'amministrazione comunale ha le mani legate, in quanto non vanta alcun potere decisionale. Oggi, dopo il Consiglio comunale, saremo a disposizione per fornire maggiori informazioni in merito al progetto.

Carbonia

Intanto, nelle colline tra Bacu Abis e Cortoghiana, l’Enel Green Power vorrebbe costruire un parco eolico da 42 megawatt ma la stessa società ha chiesto una sospensione della procedura di Valutazione di impatto ambientale per poter rispondere alla richiesta di integrazioni fatta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dalle carte si scopre che l’energia prodotta nel parco “Carbonia” dovrebbe essere utilizzata per un progetto per la produzione di idrogeno verde: il Mase chiede approfondimenti e dettagli.

