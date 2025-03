Bocciato il piano del litorale 

La Regione boccia il Pul (Piano di utilizzo del litorale): «Non rispetta la presenza di flora e fauna, sistemi d’interesse comunitario». L’ufficio dell’assessorato dell’Ambiente comunica che il Piano della Costa Verde «data l’elevata sensibilità ambientale necessita la verifica di possibili effetti negativi dovuti all'installazione di chioschi, lidi e passerelle». Sei mesi dopo l’approvazione in Consiglio e la promessa della maggioranza di avviare la nuova stagione col Piano pronto, si ricomincia con l’adeguamento dello strumento urbanistico del litorale nel rispetto della Valutazione d’incidenza ambientale.

Costruzioni invasive

La Regione aveva già espresso un parere negativo al Pul nel 2011 quando la proposta fu inoltrata insieme al Piano urbanistico. Anche allora fu rilevata la presenza di potenziali impatti in riferimento alle concessioni balneari e alla localizzazione e organizzazione delle aree parcheggio. Successivamente arrivò il via libera a condizione che fosse separato dal Puc, «perché il Pul dal 2012 ha effetti sull’ambiente superiori al piano urbanistico»”. Prescrizioni che il Comune ha ignorato quando a settembre ha ripresentato il Piano legato ancora al Puc, nonostante la bocciatura. E la Regione replica: «Dalla documentazione fornita e da quella già in possesso, il Piano aumenta il numero delle concessioni esistenti e prevede la realizzazione di passerelle pedonali e di passerelle carrabili per i mezzi leggeri, la riorganizzazione degli accessi, nuove aree di sosta, aree cani e l’implementazione di servizi igienici”. Per questo occorre “la Valutazione di Incidenza, fra l’altro l’installazione di strutture amovibili non può prescindere dalla presenza dei siti Natura 2000 e da quelli d’interesse comunitario».

Il Comune

«Ci siamo subito attivati - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani - per accelerare l'adozione definitiva. Ai progettisti è già stato affidato l’incarico di adeguare il Pul alle prescrizioni della Regione. Abbiamo chiesto un incontro con l’assessorato alla Difesa dell’Ambiente. Nostra cura proteggere l’habitat lungo i 47 chilometri del litorale. Le passerelle che monteremo non danneggiano la sabbia, sono dotate di sistemi che evitano l’impatto diretto». Pani ammette l’ottimismo in Aula: «Confidando sul parere positivo col via libera al Puc, non c’erano motivi per un rinvio. Ora il primo passo sarà la separazione dei due strumenti di pianificazione del territorio».

Le polemiche

«Un pasticcio», l’ha definito in Consiglio la minoranza. «Siamo stati – ricorda il consigliere Gianni Lussu - realisti quando, in occasione dell’ adozione preliminare, non abbiamo condiviso l'ottimismo dell’assessore Pani, ovvero a febbraio 2025 si sarebbe arrivati all’adozione definitiva, ignorando la mancata Incidenza Ambientale. Gli amministratori si diano da fare per sbloccare le pratiche negli uffici preposti».