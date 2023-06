La Corte Suprema boccia il piano di Joe Biden per cancellare il debito universitario a 40 milioni di americani e infligge un duro ai diritti Lgbtq schierandosi con una web designer del Colorado che rifiuta di offrire i suoi servizi per le nozze gay. I saggi americani con altre due sentenze storiche continuano a “riscrivere” sotto la lente conservatrice le norme, portando l’America indietro in termini di diritti.