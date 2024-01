Bocciato il parco sui terreni confiscati alla criminalità 

Il parco comunale di Arzachena sui terreni della Banda della Magliana non s’ha da fare, lo ha detto l’Agenzia per la coesione territoriale che ha bocciato il progetto per la realizzazione di un’area pubblica di sette ettari, destinata a persone con disabilità. L’Agenzia è una articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è anche il braccio operativo di due ministeri (Economia e Finanze, Sud e Coesione Territoriale), quindi la bocciatura è arrivata dal Governo. E ora il caso è finito davanti al Tar del Lazio, perché il Comune di Arzachena ha impugnato il rigetto del progetto.

L’amministrazione della cittadina gallurese, rappresentata dall’avvocato Stefano Forgiarini, agisce contro la presidenza del Consiglio dei ministri, ma deve scontrarsi anche contro i Comuni di Napoli, Corleone, Nicolosi, Reggio Calabria e Campobello di Mazara, tutti centri che ambiscono a ottenere i fondi destinati al parco di Saloni. La bocciatura brucia perché il Comune di Arzachena ha chiesto quasi tre milioni di euro, fondi Pnrr, per una importante iniziativa sociale e ha da tempo la disponibilità dei terreni nella località Saloni, a Cannigione. Insomma, sulla carta le condizione per realizzare il parco fluviale di Saloni (e il cimitero di Cannigione) ci sono tutte. Ma secondo l’Agenzia per la Coesione territoriale c’è un problema formale che fa saltare tutto. È vero che Arzachena ha i terreni confiscati alla Banda della Magliana, ma non sono entrati nel patrimonio del Comune con un atto che li blinda. Infatti i terreni vennero prima confiscati e poi il Banco di Sardegna li tolse al Comune arzachenese perché creditore ipotecario con titolo esclusivo sulle aree. Successivamente l’istituto di credito, con un gesto di alto profilo civico, donò i sette ettari ad Arzachena. Per l’Agenzia della Coesione il problema è questo, manca la formalità dell’acquisizione da confisca. L’ultima parola spetta al Tar del Lazio.

