Bocciato il multipiano ai Giardinetti 

Nessun parcheggio multiplano ai Giardinetti. Dopo il polverone sul Pums, il piano di mobilità urbana e le mille polemiche, il Consiglio comunale di Nuoro vota contro la proposta arrivata dal rappresentante dell’opposizione Angelo Arcadu per la costruzione di un parcheggio Multipiano interrato ai giardinetti: uno studio dell'Atp rivela che gli stalli a pagamento dalle 10 del mattino hanno un tasso di occupazione dal 50 all’80 per cento. Non mancano le polemiche: slitta infatti la mozione sul piano sicurezza stradale, con la maggioranza che, dopo quasi cinque ore di discussione, alle 14, decide di rinviare il punto all’ordine del giorno. Ma dal Consiglio comunale arriva anche una notizia positiva: l’Adis, l’agenzia regionale del distretto idrografico, ha dato il via libera per alla ristrutturazione dell'Anfiteatro De Andrè.

Viabilità e parcheggi

A proporre la soluzione per facilitare la ripresa del centro storico, con l’annoso problema dei parcheggi dall’opposizione, è Arcadu. Una soluzione che prevede un multipiano interrato, per dare ossigeno ad attività e cittadini. Ma dalla discussione emerge che, da un accesso agli atti fatto dalla consigliera del Psd’Az Viviana Brau, l’Atp rivela che i parcheggi di piazza Vittorio Emanuele e Piazza Italia, nelle ore di punta, dalle 8 alle 10 hanno un’occupazione tra il 90 e il 95 per cento. Un dato che ha convinto al maggioranza a bocciare la mozione, con la Brau che ha proposto una riqualificazione di quelli esistenti: «meno stalli per le forze dell’ordine, scarico merci e moto, una riduzione delle tariffe tariffe pomeridiane e semplificazione dell’accesso per i commercianti». Critico il Pd, che con la capogruppo Natascia Demurtas stigmatizza il voto contrario della maggioranza sulla prosecuzione dei lavori dell’aula per la sicurezza stradale ritenuta «urgente» dopo gli ultimi investimenti, di cui uno mortale. «Si tratta di un fatto gravissimo – attacca la consigliera de Pd – perché testimonia l’indifferenza da parte della maggioranza verso una questione importantissima e non più rinviabile. In più entro aprile va approvato il bilancio di previsione e al suo interno vanno stanziati i fondi per mettere in sicurezza le strade e i marciapiedi della città e ripristinare la segnaletica»

Anfiteatro c’è l’ok

La notizia positiva riguarda l’anfiteatro. Fabrizio Beccu assessore ai lavori pubblici annuncia l’ok dell'Adis sul rischio idrogeologico. «Possiamo procedere con i progetti se si riuscirà a rispettare la tempistiche servono 24 mesi per l’intervento, nel 2025 si potrebbe avere una parte della struttura aperta». Ma è Francesco Guccini a criticare: «Le risorse - osserva il consigliere di minoranza - sono già insufficienti per gli ultimi anelli servono altri soldi e nel 2025 vedremo la struttura aperta solo a metà. Comprendo la difficoltà, ma non può essere che a Nuoro i lavori pubblici durino all’infinito»