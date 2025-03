Bocciato il mega parco agrivoltaico nelle campagne tra Carbonia e Gonnesa 

«È espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale» del «progetto di un impianto integrato agrivoltaico costituito da mandorleto superintensivo, foraggere annuali, sistema di accumulo e (soprattutto, ndr ) impianto fotovoltaico collegato alla rete, di potenza nominale di 56,55 Mw, nei comuni di Carbonia e Gonnesa, nella provincia del Sud Sardegna». L’aveva sollecitata la società Flynis PV 42 Srl, tanto da presentare un ricorso al Tar, che le ha dato ragione. Ora la risposta è arrivata. Ed è “no”: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha bocciato il progetto per l’installazione di una gigantesca distesa di silicio composta da 81.956 pannelli, su una superficie di oltre 155 ettari complessivi, 87 dei quali recintati.

Pareri e ricorsi

Il decreto emesso nei giorni scorsi si basa sul “parere tecnico istruttorio” contrario espresso dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr del Ministero della Cultura e sul “parere negativo” sottoscritto dai dirigenti della Commissione tecnica Pnrr-Pniec. La piccola Srl proponente ha la possibilità di ricorrere di nuovo ai giudici amministrativi, stavolta per contestare il provvedimento. Ma sul piano giuridico dovrà smontare la difesa del territorio che, secondo gli uffici ministeriali, si basa sulla presenza, in zona, di molti siti archeologici (tra i tanti, quello di Monte Sirai). E dovrà superare le pesanti obiezioni sulla bontà stessa del progetto.

Il primo verdetto

L’istanza per la valutazione d’impatto ambientale è arrivata in un caldissimo 16 agosto del 2023. In quei mesi il Ministero è stato sommerso di pratiche avviate da centinaia di società pronte a sfruttare sole e vento della Sardegna. Tante da ingolfare il sistema. E la risposta non era arrivata nei tempi previsti dalla legge. Per questo Flynis PV 42 Srl, nata a Milano nel 2022, una delle tante che in serie portano lo stesso nome e presentano progetti ovunque, ha chiesto la condanna del Ministero. I giudici amministrativi hanno imposto una risposta celere, accogliendo il ricorso. Succedeva lo scorso 22 novembre, quando gli esperti erano già al lavoro e si trovavano sul tavolo i pareri contrari di Regione, Comune di Gonnesa, associazioni e singoli cittadini. Poi sono arrivati quelli che pesano e hanno influito sulla decisione finale, tradotta nel decreto.

I siti archeologici

I tecnici del Ministero della Cultura, chiamati in causa, hanno sottolineato che «l’area in cui dovranno essere posizionati i pannelli fotovoltaici si trova nel cono visivo del parco archeologico di Monte Sirai e che pertanto l’impianto andrebbe a incidere negativamente sull’area visuale del sito nel suo complesso». E questo sarebbe un danno per «gli importanti investimenti sulla ricerca scientifica e per la valorizzazione in funzione dell’implementazione dell’offerta culturale e turistica del territorio». I tracker fotovoltaici, inoltre, «risultano distanti soli 500 metri circa dalla chiesa romanica di Santa Maria di Flumentepido e soli 700 metri circa dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova, a Flumentepido», classificati come “beni culturali”, quindi tutelati. In più quella porzione di territorio è sottoposta ai vincoli del piano paesaggistico regionale, perché ricade nel «perimetro dell’ambito omogeneo di paesaggio costiero numero 6 “Carbonia e Isole sulcitane”». Non viene sminuito nemmeno l’impatto sul paesaggio: tra le tante critiche si legge che «risulta evidente l’impatto negativo relativamente alla modificazione dello skyline naturale, con conseguente modifica dell’assetto percettivo, scenico e panoramico, con un effetto di modificazione della trama agricola e con la modificazione del paesaggio in uno di tipo industriale del tutto avulso dal contesto paesaggistico ora presente».

La commissione tecnica

Non più tenero il giudizio della commissione tecnica del Mase: nonostante la proposta di impiantare un mandorleto superintensivo, i tecnici sostengono che «le opere a verde previste costituiscano misure del tutto inadeguate a mitigare l’impatto sulla vegetazione derivante dall’espianto e dalla riduzione a “terra nuda” di quasi 88 ettari di macchia mediterranea». Sulle possibili alternative: l’area di progetto è stata definita «agricola e di poco pregio» dalla società. La commissione ritiene «sia stata sottostimata la valenza delle formazioni vegetali presenti e che non sia stata effettuata un’analisi di alternative, né localizzative né tecnologiche». Bocciati.

