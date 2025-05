Bocciato dal Tar il progetto per la super-batteria 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha l’obbligo di concludere il procedimento di autorizzazione unica del progetto per la super-batteria da 482 megawatt che la società Urus Storage vorrebbe realizzare tra Assemini e Uta, in località Planemesu (tra il carcere e la riserva naturale di Monte Arcosu), soprattutto visto che manca il parere tecnico del Gestore Terna Spa, in «riferimento agli impianti di rete per la connessione». Lo hanno deciso i giudici del Tar Sardegna che hanno bocciato il ricorso presentato dall’azienda con gli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pargliarulo, Giovanni Sicari. A difendere il Mase, invece, c’era l’Avvocatura dello Stato.

Il ricorso

A rivolgersi alla Prima sezione del Tribunale amministrativo sardo è stata dunque la società che intende realizzare a Macchiareddu un «impianto di accumulo elettrochimico “stand alone” collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale, avente potenza nominale di 482 megawatt». Il progetto è stato presentato al Ministero il 23 novembre 2023 e inserito nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, ma dopo aver iniziato la procedura per l’autorizzazione il 24 aprile 2024, il via libera si sarebbe arenato. Così la Urus Storage ha chiesto ai giudici di obbligare il Ministero a concludere il procedimento di autorizzazione. «Nonostante nel corso dell’iter siano stati emessi unicamente pareri positivi dagli enti coinvolti e nonostante le numerose diffide trasmesse dalla società ricorrente – lamentavano i legali dell’azienda – il Mase non ha concluso il procedimento in questione, nonostante siano ampiamente scaduti i termini di legge».

La decisione

Per il collegio presieduto dal giudice Marco Buricelli, affiancato dai colleghi Gabriele Serra e Roberto Montixi, il comportamento del Ministero non evidenzia profili di illegittimità. Prima di decidere, il Tar ha dovuto affrontare la questione della competenza territoriale, sollevata dall’Avvocatura dello Stato che riteneva fosse del Tar del Lazio visto che l’impianto risultava destinato a servire l’intera rete elettrica nazionale. Così non è. «L’impianto in esame», si legge, «è naturalmente collegato alla rete elettrica nazionale, ma ciò non determina che lo stesso abbia una rilevanza “spaziale” su tutto il territorio italiano, ma semplicemente che lo stesso verrà posto in rete». L’effetto dell’autorizzazione su cui si discute, rimarcano i giudici, non avrebbe nulla a che vedere con la logistica, il trasporto e la fornitura dell’energia accumulata nella gigantesca batteria al litio, così da coinvolgere più regioni, ma riguarda solo la Sardegna «unico ambito territoriale nel quale l’atto richiesto esplicherebbe i suoi effetti».

La sentenza

Nel merito il ricorso è stato rigettato. «Il procedimento», scrive il Tar, «non può concludersi in assenza del parere di conformità tecnica di Terna. Ciò posto, nel caso di specie, detto parere non risulta essere stato reso, non essendovi evidenze in merito e non potendosi accogliere le ulteriori deduzioni difensive della parte ricorrente rese in memoria di replica». I giudici ribadiscono che non può nemmeno essere condivisa la tesi di una «avvenuta acquisizione per silenzio assenso del parere di conformità tecnica di Terna stante la sua omessa partecipazione alla conferenza di servizi». II parere del Gestore, infatti, non può essere reso in quella sede (la conferenza di servizi), visto che è «considerato da acquisire già prima dell’avvio del procedimento e, oggi, comunque richiesto espressamente ai fini dell’adozione del provvedimento finale». Insomma. Senza il benestare di Terna, niente via libera dal Ministero. «D’altronde», conclude la sentenza, «non si comprende come potrebbe essere adottato un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche le opere di connessione, in assenza del parere di conformità tecnica del gestore di rete».

