Bocciati i pannelli a Portoscuso 

Bocciato il progetto della Myt Sardinia per un parco fotovoltaico da 110 megawatt, con annesso impianto di produzione di idrogeno verde. Gli ultimi duecento ettari ancora liberi del territorio comunale di Portoscuso non saranno destinati a impianti di energia rinnovabile: così ha deciso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, esprimendo parere negativo alla Valutazione di impatto ambientale.

Le motivazioni

«L’area presenta un elevato valore naturalistico e paesaggistico, caratterizzato da un delicato equilibrio tra elementi naturali e antropici - si legge nel parere della Soprintendenza speciale per il Pnrr - la presenza di affioramenti rocciosi, la vicinanza a siti archeologici e la collocazione all’interno di un contesto paesaggistico di notevole valore, rendono l’area particolarmente sensibile». Con conseguenze che sarebbero difficili da cancellare. «La realizzazione dell’impianto - si legge - comporterebbe interventi irreversibili sul territorio. La perforazione di migliaia di fori nelle rocce, la movimentazione di grandi quantità di terra e la frammentazione degli habitat naturali rappresenterebbero una minaccia significativa per la biodiversità e l’equilibrio ecologico dell’area». Tra le criticità emerse il previsto taglio di 218 alberi e arbusti di grosse dimensioni, la movimentazione di 66mila metri cubi di terra e l’utilizzo del calcestruzzo per la realizzazione di 19 cabine di campo a servizio dell’impianto. Numerosi i siti archeologici nelle vicinanze dell’area scelta dalla Myt Sardinia per l’insediamento dell’impianto fotovoltaico: vari nuraghi, ma anche tombe romane e insediamenti neolitici. Nel parere della Soprintendenza Speciale, allegato alla decisione del Mase, si fa riferimento agli impianti di rinnovabili della zona. «Sono presenti numerosi altri impianti alimentati da Fer – si legge – sia già realizzati che in iter autorizzativo. È già presente e funzionante un vasto impianto eolico realizzato da Enel Green Power». Durante la Via anche l’Enel aveva presentato osservazioni contro il progetto Myt Sardinia, sostenendo che l’impianto avrebbe interferito con cinque aerogeneratori già esistenti.

Il paese

Molto dura fu la presa di posizione del Comune di Portoscuso che approvò in Consiglio all’unanimità un documento contro il progetto Myt, a difesa degli ultimi terreni rimasti ancora liberi nel territorio comunale. «Vogliamo decidere noi delle ultime aree disponibili – mise nero su bianco il Comune – non accetteremo decisioni calate dall’alto, Portoscuso ha già pagato un prezzo altissimo». Nel frattempo la Valutazione di impatto ambientale ha proseguito il suo iter, con valutazioni, osservazioni e controdeduzioni sul mega parco da 110 megawatt. Tre mesi fa è arrivata la bocciatura dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr: come successo per altri otto progetti che interessano la zona tra Portoscuso, Gonnesa e Carbonia, la Soprintendenza ha espresso parere tecnico contrario anche per l’impianto della Myt Sardinia. L’epilogo ieri, con la chiusura della Valutazione di impatto ambientale. «È espresso giudizio negativo – scrive il Mase – sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto fotovoltaico da 110 megawatt con annesso impianto per la produzione di idrogeno verde». Decreto notificato alla Myt Sardinia, alla Soprintendenza speciale per il Pnrr, all’Arpa Sardegna, alla Provincia del Sud Sardegna, al Comune e alla Regione.

