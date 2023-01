Bocciate le sette aspiranti assessore 

Una delle sette ha un ottimo curriculum: «È un’avvocatessa cagliaritana di grande esperienza – aggiunge il primo cittadino – che però non mi serve all’interno dell’esecutivo. Tra l’altro non la conosco e gli assessori devono essere persone di massima fiducia». In ogni caso «al termine di una attenta valutazione – conclude Piu – darò una risposta definitiva. Sin d’ora posso dire che sono sereno, ho agito nel pieno rispetto della legge».

Le candidature per una assessora donna sono arrivate: in sette hanno risposto al bando del Comune di Muravera. Bando pubblicato dopo la lettera di diffida della consigliera regionale per le pari opportunità Maria Tiziana Putzolu sul mancato rispetto delle quote rosa all’interno della Giunta. Nessuna delle sette però – perlomeno ad una prima analisi - risponde ai requisiti richiesti dal sindaco di Muravera Salvatore Piu. Risultato? La Giunta dovrebbe restare così com’è, cinque uomini e una donna.

Le candidature per una assessora donna sono arrivate: in sette hanno risposto al bando del Comune di Muravera. Bando pubblicato dopo la lettera di diffida della consigliera regionale per le pari opportunità Maria Tiziana Putzolu sul mancato rispetto delle quote rosa all’interno della Giunta. Nessuna delle sette però – perlomeno ad una prima analisi - risponde ai requisiti richiesti dal sindaco di Muravera Salvatore Piu. Risultato? La Giunta dovrebbe restare così com’è, cinque uomini e una donna.

Le aspiranti

Il parere

Nel bando veniva messo in evidenza che «è intendimento, ove ne sussistano le condizioni, il rispetto della norma sulla parità di genere» con la specifica che «possono essere nominati anche assessori esterni purché in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale». Condizione, quest’ultima, che non si sarebbe verificata.

La giunta

Piu, in ogni caso, ha messo in evidenza quanto abbia puntato sulle donne ad inizio legislatura nominando tre donne su cinque assessori. Poi, strada facendo, le dimissioni di due assessore: «Le altre cinque consigliere elette non mi hanno dato la loro disponibilità». Da qui la nomina lo scorso novembre dell’architetto Lai con gli equilibri di genere non più rispettati: «Oltre alla indisponibilità da parte delle consigliere – dice ancora Piu – e al fatto che per amministrare avevo necessità delle competenze che solo l’architetto Lai aveva, non ho avuto riscontro per un eventuale interesse esterno agli eletti in maggioranza».

Un percorso, quest’ultimo, criticato dall’opposizione: «Come è possibile – si è chiesto il gruppo Obiettivo Muravera - che le consigliere di maggioranza si siano candidate per poi non accettare un eventuale ruolo da assessora?».

