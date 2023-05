I giudici del Tar Sardegna hanno bocciato il ricorso presentato dalla Società Investimenti 5 P contro il Comune che aveva negato la richiesta di riqualificazione di un terreno tra via Fadda e via Perra. «L’intervento», si legge nella sentenza, non potrebbe essere adottato dal Consiglio Comunale se non previo adeguamento del Piano urbanistico comunale al Ppr, come correttamente sostenuto dal Comune nel provvedimento impugnato». L’Ente era difeso dall’avvocata Rosanna Patta.

