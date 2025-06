Bocciata Feraxi, turisti in fuga 

I residenti e i frequentatori di Feraxi avevano immaginato in un altro modo l’avvio della stagione turistica: non tanto per il clima (splendido), quanto per i servizi essenziali che ancora non ci sono. E così per raggiungere una delle borgate più suggestive di Muravera occorre fare lo slalom tra mille buche polverose. Non solo: da una settimana cafoni ed incivili continuano ad abbandonare i rifiuti indisturbati (non risultano ancora sanzioni) nei pressi della spiaggia. Rifiuti che sono ancora lì.

I residenti

«Purtroppo - spiega Franco Sedda, portavoce dei residenti di Feraxi – questa è terra di nessuno. Una borgata dimenticata, nonostante le nostre continue segnalazioni. Ma non ci arrendiamo, continueremo a chiedere quello che ci spetta di diritto, e cioè una strada percorribile, un po’ di decoro, l’allaccio alla rete idrica. Incredibile che nel 2025 ci siano delle zone ancora in queste condizioni».

Alla fine dello scorso anno, per quanto riguarda l’acqua potabile, sono state raccolte ed inviate ad Abbanoa oltre duecento firme. Per il resto «ho inoltrato segnalazioni un po’ a tutte le autorità competenti, chiedendo fra l’altro dei controlli per limitare l’abbandono selvaggio dei rifiuti e sanzionare gli incivili. Ancora nessuna risposta concreta», chiude Franco Sedda.

Il chiosco

Disservizi che stanno danneggiando chi a Feraxi ci lavora. «Abbiamo preso in mano quest’anno il chiosco “Il Delfino” – spiega Francesca Melis, una delle titolari – l’inizio non è dei migliori. Alcuni turisti ci dicono che con la strada in queste condizioni non verranno più, e non possiamo che dar loro ragione. E poi c’è il problema dei rifiuti abbandonati, rischiamo problemi di carattere sanitario. Chiediamo al Comune e alle istituzioni di intervenire al più presto».

Sulla stessa linea William Murgia, operatore in un’area privata per i parcheggi a pagamento: «Gli automobilisti si lamentano per le condizioni della strada, non si può andare avanti così. E poi i rifiuti, a questo punto che si mettano dei cassonetti magari videosorvegliati».

Litoranea

Ancora peggiori le condizioni della strada sterrata che da Feraxi conduce a Capo Ferrato e quindi a Costa Rei. L’amministrazione comunale dovrebbe intervenire in questi giorni per sistemarla, in attesa dell’asfalto. Un progetto, quest’ultimo, avviato oltre vent’anni fa con la bitumazione di un primo piccolo tratto. Poi lo stop tra mille problematiche. Sino a due anni fa quando dalla Regione è arrivato un nuovo finanziamento da 2,5 milioni di euro per portare a termine il lavoro. Ad oggi, però, non c’è ancora una data certa per l’avvio del cantiere. E Feraxi continua ad arrancare.

