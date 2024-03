Bocciata dall’Anas  la bretella sulla 387 

Si allungano i tempi per l’apertura di un accesso diretto alla zona industriale di Dolianova dalla Statale 387. L’iter avviato dal Comune subisce uno stop inatteso: l’Anas ha espresso parere contrario negando l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Occorre riformulare la proposta per un’infrastruttura considerata fondamentale per lo sviluppo dell’area: la Giunta comunale ha incaricato il responsabile del settore Lavori pubblici di trovare altre soluzioni da sottoporre al vaglio della Conferenza dei servizi.

Nella zona industriale di Bardella operano diverse imprese artigianali e commerciali, oltre all’ecocentro comunale. L’ingresso al sito è ora possibile solo dall’ex strada statale del Gerrei che collega Dolianova a Donori. Un punto pericoloso per la presenza di un incrocio a raso dove recentemente è stata realizzata una piccola rotonda. Una soluzione temporanea per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Il progetto, per il quale il Comune di Dolianova ha stanziato 170mila euro dal bilancio, mirava a separare gli ingressi riservando l’attuale svincolo al traffico in uscita dalla zona industriale e il nuovo ai mezzi in entrata.

RIPRODUZIONE RISERVATA